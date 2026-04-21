Χαμός στο MasterChef: Δύο παραιτήσεις αρχηγών σε ένα επεισόδιο – Ποιοι τους διαδέχτηκαν

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις στο τελευταίο επεισόδιο με το οποίο επέστρεψε το MasterChef το βράδυ της Δευτέρας 20/4, καθώς παραιτήθηκαν και οι δυο αρχηγοί των διαγωνιζόμενων μπριγάδων στο ριάλιτι του STAR.

Η Εβδομάδα «Thriller» δεν εξελίχθηκε για τον Πάνο όπως την περίμενε, με αποτέλεσμα, λίγο πριν από την έναρξη της χθεσινής δοκιμασίας του MasterChef, να παραιτηθεί για δεύτερη φορά από τη θέση του αρχηγού της κόκκινης μπριγάδας.

«Για μένα τα πράγματα δεν ήταν θετικά, δεν τα πήγα καλά και, μιας και με ρωτήσατε κιόλας, θέλω να παραιτηθώ από τη θέση του αρχηγού. Είναι μια μίξη πραγμάτων που έχουν συμβεί. Πιστεύω ότι η βαθμολογία μου στο τέλος της εβδομάδας “Thriller” δεν αντιπροσωπεύει τον αρχηγό της κόκκινης μπριγάδας. Τα παιδιά θέλουν να δουν και έναν νέο αρχηγό, ένα νέο αίμα. Επίσης, όσο ήμουν πεσμένος ψυχολογικά, πήρα και κάποιους στον λαιμό μου μέσα στο σπίτι, οπότε δεν είμαι στο 100% για να εκπροσωπήσω την ομάδα», υπογράμμισε ο Πάνος.

Αφού εξήγησε στους κριτές τους λόγους που τον οδήγησαν στην παραίτηση, συμπλήρωσε πως με την απόφασή του συμφωνούν όλα τα μέλη της κόκκινης μπριγάδας.

Ο Χάρης, ωστόσο, διαφώνησε κάθετα με την απόφαση του Πάνου. «Για μένα, ο καπετάνιος εγκαταλείπει το πλοίο τελευταίος. Πρέπει να σωθούν πρώτα όλοι και μετά ο καπετάνιος», δήλωσε ο αντίπαλος αρχηγός στο cue του.

«Περιμένουμε από την κόκκινη μπριγάδα να μας υποδείξει τον νέο της αρχηγό», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς. Οι «κόκκινοι» είχαν ήδη συζητήσει και είχαν καταλήξει στον διάδοχο του Πάνου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος στην κάμερα.

«Το είχαμε συζητήσει από χθες. Ο Χρήστος έριξε σαν ιδέα ότι θέλει να δει και τον Γιώργο ως αρχηγό. Πιστεύω ότι ο Γιώργος θα κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι άξιος να γίνει αρχηγός και θα τα πάει πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Γιώργος Δημητριάδης φόρεσε το pin του αρχηγού και υποσχέθηκε να οδηγήσει την κόκκινη μπριγάδα στην κορυφή:

«Θα προσπαθήσω να χαράξω τη δική μου πορεία ως αρχηγός. Ειλικρινά, δε σκέφτομαι καθόλου τι έκαναν οι προηγούμενοι αρχηγοί ούτε τι κάνει ο Χάρης αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω την εμπειρία, τη γνώση και τη δική μου λογική, ώστε να κερδίζει η κόκκινη μπριγάδα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται», τόνισε.

Μετά τον Πάνο, και ο Χάρης παραιτήθηκε από την ηγεσία των μπλε

Η μπλε μπριγάδα ηττήθηκε στη δοκιμασία του Mystery Box και ξεκίνησε με το «αριστερό» τη νέα εβδομάδα του MasterChef.

Ο Χάρης θέλησε να αναλάβει την ευθύνη για το αδύναμο πιάτο που παρουσίασε, ζητώντας από τους τρεις κριτές να παραιτηθεί από αρχηγός, προκειμένου να τεθεί υποψήφιος προς αποχώρηση.

«Χάρη, σεβαστή η απόφασή σου, αλλά διαδικαστικά θα πρέπει πρώτα να υποδείξεις τον πρώτο υποψήφιο προς αποχώρηση και μετά να παραδώσεις το pin», του απάντησε ο Πάνος Ιωαννίδης.

Ακολουθώντας τους κανονισμούς, ο Χάρης υπέδειξε τον Μιχάλη και στη συνέχεια παρέδωσε το pin του.

«Βγάζοντας αυτό το pin, ξέρω ότι στο τέλος της ημέρας θα φορέσω τη μαύρη ποδιά. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ούτε ότι έχει τελειώσει η εβδομάδα ούτε ότι θα φύγω εγώ», δήλωσε για τη γενναία απόφασή του να θυσιάσει την ασυλία του.

Η πλειοψηφία των μελών της μπλε μπριγάδας επέλεξε για νέο αρχηγό τον Μιχάλη, ο οποίος, ωστόσο, διατηρεί τη μαύρη του ποδιά. «Το γεγονός ότι είσαι ο νέος αρχηγός της μπλε μπριγάδας δεν αναιρεί τη μαύρη ποδιά, διότι η υπόδειξη προηγείται χρονικά», εξήγησε ο Σωτήρης Κοντιζάς.

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε χωρίς εκπλήξεις, αφού με πέντε αρνητικές ψήφους, έναντι μίας του Βασίλη, ο Χάρης είναι ο δεύτερος υποψήφιος προς αποχώρηση.

Η πρώτη ημέρα της «γλυκιάς» εβδομάδας αποδείχθηκε συναρπαστική, με τις δύο μπριγάδες να αλλάζουν ηγεσία σε ένα κομβικό σημείο του διαγωνισμού, όπου πρωταρχικός στόχος είναι να φτάσουν με την πιο δυνατή σύνθεση στη «Μητέρα των Μαχών».

