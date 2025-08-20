Μαρία Κορινθίου: Νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της στην Ιταλία με τον νέο της σύντροφο – «Ο καπετάνιος μου…»

Στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Ιταλία μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ακόλουθούς της η Μαρία Κορινθίου.

Η γνωστή ηθοποιός και πρώην σύζυγος του Γιάννη Αϊβάζη, βρέθηκε στην γειτονική χώρα με τον νέο της σύντροφο Γιώργο Καραθανάση.

Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα αποτυπώνονται οι στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας που πέρασε η Μαρία Κορινθίου έχοντας στο πλευρό της το καινούριο της amore.

Μάλιστα, σε φωτογραφία που ανέβασε με τον Γιώργο Καραθανάση να οδηγεί ένα σκάφος έχει γράψει στη λεζάντα: «Ο καπετάνιος μου».

Χαρακτηριστικό του έρωτα που ζει το ζευγάρι είναι το γεγονός ότι κι ο Γιώργος Καραθανάσης ανέβασε στον δικό του λογαριασμό μια φωτογραφία της Μαρίας Κορινθίου, γράφοντας στα Αγγλικά: «My girl», δηλαδή «Το κορίτσι μου».