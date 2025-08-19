Κώστας Αναγνωστόπουλος: Στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης του Survivor – Τι συνέβη

Enikos Newsroom

lifestyle

Κώστας Αναγνωστόπουλος: Στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης του Survivor – Τι συνέβη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τις τελευταίες ώρες ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο γνωστός «Μισθοφόρος» του Survivor και επιχειρηματίας, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία που προήλθε από γαστρεντερίτιδα.

Ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου, φορώντας γυαλιά ηλίου και με χαλαρή διάθεση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

Μάλιστα, το βίντεο συνόδευσε με το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «Όλα Καλά», δείχνοντας με χιούμορ ότι ξεπερνά την περιπέτειά του και πως η κατάσταση βρίσκεται σε καλύτερη φάση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

ΗΠΑ: Προσθέτουν άλλες 407 κατηγορίες προϊόντων στη λίστα δασμών χάλυβα και αλουμινίου

Κικίλιας: Εντατικοί έλεγχοι και αυστηρά πρόστιμα για την ασφάλεια στη φόρτωση πλοίων

Apple: Τρεις ασυνήθιστες ανακοινώσεις προϊόντων που περιμένουμε αυτό το φθινόπωρο

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
18:25 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ανδρέας Γεωργίου για την Σιμώνη Χριστοδούλου: «Ήταν μικρή… Έπρεπε να ζήσει κάποια πράγματα, ενώ εγώ είχα να παλέψω με τους δαίμονές μου»

Στη σχέση τους και στα στάδια που πέρασε η μεταξύ του γνωριμία αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων ο Ανδρ...
16:42 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Σπύρος Μπιμπίλας: «Έδωσα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε ανθρώπους που δεν έπρεπε»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου ήταν το πρωί της Τρίτης (19/8) ο Σπύρος Μπιμπί...
15:57 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Αίθρα Λυκουρέζου: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 8 χρόνια από τον θάνατο της Ζωής Λάσκαρη – «Δεν ακολουθούσε τα στημένα…»

Οκτώ χρόνια συμπληρώθηκαν την Δευτέρα (18/8), από την ημέρα που η Ζωή Λάσκαρη έφυγε από τη ζωή...
14:03 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου: Τον Σεπτέμβριο η βάπτιση της κόρης της – «Το όνομα θα είναι διπλό»

Την κόρη της ετοιμάζεται να βαπτίσει τον Σεπτέμβριο η Ιωάννα Μαλέσκου, σύμφωνα με τα όσα είπε ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο