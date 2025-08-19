Κώστας Αναγνωστόπουλος: Στο νοσοκομείο ο πρώην παίκτης του Survivor – Τι συνέβη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τις τελευταίες ώρες ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο γνωστός «Μισθοφόρος» του Survivor και επιχειρηματίας, καθώς αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία που προήλθε από γαστρεντερίτιδα.

Ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει τους διαδικτυακούς του φίλους, ανεβάζοντας ένα βίντεο στο Instagram. Σε αυτό εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι του νοσοκομείου, φορώντας γυαλιά ηλίου και με χαλαρή διάθεση, στέλνοντας μήνυμα ότι η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται.

Μάλιστα, το βίντεο συνόδευσε με το τραγούδι του Σάκη Ρουβά «Όλα Καλά», δείχνοντας με χιούμορ ότι ξεπερνά την περιπέτειά του και πως η κατάσταση βρίσκεται σε καλύτερη φάση.