Εύβοια: 5χρονος έπαιξε βιολί σε πανηγύρι και «έκλεψε» τις εντυπώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

H Εύβοια συνεχίζει να αναδεικνύει νεανικά ταλέντα που αποδεικνύουν πως, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές η δημιουργικότητα, το μεράκι και η τέχνη μπορούν να ανθίσουν όταν υπάρχει πάθος.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και ο 5χρονος Χρήστος Αλούκος από τα Κάψαλα, ο οποίος «κλέβει τις εντυπώσεις» με το πάθος του για το βιολί. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει, τόσο με την τεχνική του όσο και με την αγάπη του για τη μουσική.

Στα 3,5 χρόνια του έπαιξε βιολί για πρώτη φορά

Ο Χρήστος γεννήθηκε στις 27 Μαρτίου 2020 και προέρχεται από αγροτοκτηνοτροφική οικογένεια. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε την αγάπη του για τη μουσική, ενώ στα 3,5 χρόνια του, κατά τη διάρκεια ενός οικογενειακού γλεντιού, ζήτησε για πρώτη φορά να μάθει βιολί.

Σύμφωνα με το evima.gr, τον Σεπτέμβριο του 2023 γράφτηκε σε μουσική σχολή στην Κάρυστο και, μέσα σε λίγους μήνες, παρουσίασε εντυπωσιακή πρόοδο. Πρόσφατα, ανέβηκε στη σκηνή πανηγυριού της περιοχής και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό, παίζοντας βιολί με εντυπωσιακή άνεση για την ηλικία του.

Το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική, ο μικρός Χρήστος δείχνει κλίση και στα μαθηματικά, αλλά και στο τζούντο. Από τον Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το νηπιαγωγείο.

Το όνειρό του; Να παίξει κάποια μέρα σε συναυλία μαζί με τον δάσκαλό του.