Πώς να σταματήσετε το ροχαλητό χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με μελέτη

Κάθε βράδυ, εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν αϋπνία, δυνατούς ήχους και κόπωση που φαίνεται να μην υποχωρεί με τίποτα. Το ροχαλητό δεν είναι απλώς ένα ενοχλητικό φαινόμενο – για πολλούς αποτελεί σοβαρό πρόβλημα υγείας που επηρεάζει την ποιότητα του ύπνου και τη διάθεση κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι κλασικές θεραπείες, από ειδικά μαξιλάρια και συσκευές στο στόμα έως φαρμακευτικές αγωγές, δεν αποδίδουν πάντα όπως θα θέλαμε. Για κάποιους, η αναζήτηση μιας αποτελεσματικής λύσης μοιάζει με ατέρμονο λαβύρινθο, με υποσχέσεις που συχνά αποτυγχάνουν να φέρουν πραγματική ανακούφιση.

Κι όμως, σε κάθε γωνιά του κόσμου υπάρχουν τεχνικές που ίσως δεν έχουμε εξετάσει ακόμη, κάποιες μάλιστα με αιώνες ιστορίας πίσω τους. Τι θα γινόταν αν μια απλή, παραδοσιακή πρακτική μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που κοιμόμαστε και να μειώσει την κούραση;

