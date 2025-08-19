Βασίλισσα Ελισσάβετ: Γιατί αρνήθηκε να εγκαινιάσει τερματικό σταθμό στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ – Το περιστατικό με έναν εξάδελφό της

Enikos Newsroom

διεθνή

Βασίλισσα Ελισάβετ

Η αείμνηστη βασίλισσα Ελισσάβετ αρνήθηκε να εγκαινιάσει έναν τερματικό σταθμό αεροδρομίου, επειδή δεν επιτράπηκε σε συγγενή της να πάρει τα κυνηγετικά του όπλα στο αεροπλάνο, με το οποίο ταξίδεψε με προορισμό τα Υψίπεδα της Σκωτίας, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος ο συγγενής της.

Ο λόρδος Ivar Mountbatten, τρίτος εξάδελφος της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, ταξίδευε από το Μπρίστολ για το Balmoral όπου θα συμμετείχε σε ένα διήμερο κυνηγιού όταν του είπαν ότι δεν μπορούσε να φέρει τα πυροβόλα όπλα του στο αεροσκάφος.

Ο λόρδος όταν στην συνέχεια συνάντησε την βασίλισσα διηγήθηκε την απαγόρευση που του επιβλήθηκε στο αεροδρόμιο όπως και ότι προσπάθησε να διαπραγματευτεί με τη “γλυκιά κυρία του check-in” και τον “γουρουνόμυαλο” διευθυντή της, χωρίς όμως επιτυχία.

Η υπάλληλος στο αεροδρόμιο του εξήγησε ότι στην συγκεκριμένη πτήση ο χώρος αποσκευών ήταν προσβάσιμος από τον θάλαμο των επιβατών οπότε υπήρχε ζήτημα ασφαλείας. Ο λόρδος προσφέρθηκε να «σπάσουν» τα όπλα, αποθηκεύοντας αλλού τις κάννες και αλλού τα κοντάκια. Η πρότασή του δεν έγινε δεκτή.

Ο λόρδος υπάκουσε, όπως είπε στον κανόνα του αεροδρομίου, αλλά μόλις έφτασε στο παλάτι και πήγε για τσάι με την βασίλισσα της, περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια το συμβάν. Διηγείται ο ίδιος ο λόρδος σε ένα podcast:  “Κάθομαι στη δεξιά πλευρά της Βασίλισσας και είμαι κάπως ενοχλημένος  από αυτή την ιστορία, οπότε την επαναλαμβάνω στην Αυτής Μεγαλειότητα. Και μπορούσα να δω ότι και εκείνη είχε αρχίσει να εκνευρίζεται. Στρέφεται προς τον ιπποκόμο της. Νομίζω ότι ήταν ο Σάιμον εκείνη τη στιγμή.  Είπε: “Σάιμον, θα ήθελα τα όπλα του Λόρδου ‘Ίβαρ να είναι εδώ αύριο το πρωί. Σε παρακαλώ, φρόντισε γι’ αυτό”.

«Κατόπιν γυρίζει πίσω σε μένα και με κοιτάζει πάνω από τα γυαλιά της με μια λάμψη στο μάτι της και λέει: “Θέλουν να εγκαινιάσω το νέο τερματικό τους. Δεν νομίζω ότι θα το κάνω τώρα”» πρόσθετε.

Όταν ρωτήθηκε ο Λόρδος αν η αείμνηστη βασίλισσα τελικώς έκανε τα εγκαίνια του τερματικού σταθμού  απάντησε: “Όχι. Το εγκαινίασε η αδελφή της. Κάθε φορά που επιστρέφω τώρα στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, γελάω».

