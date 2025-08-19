Κεφαλονιά: Απρόοπτο σε λιτανεία με «δαιμονισμένο» άνδρα- «Γεράσιμε μ’ έκαψες» – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από λιτανεία στην Κεφαλονιά, με έναν άνδρα να φωνάζει δυνατά, με την κατάστασή του να προκαλεί προβληματισμό.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της πομπής της λιτανείας του Αγίου Γερασίμου στην Κεφαλονιά, την ώρα που οι πιστοί ήταν ξαπλωμένοι για να περάσει από πάνω τους η εικόνα του Αγίου, ένας άνδρας άρχισε ξαφνικά να φωνάζει δυνατά και να βρίσκεται σε «δαιμονιώδη» κατάσταση.

Με σπασμωδικές κινήσεις και κραυγές, ο άνδρας φαίνεται στο βίντεο να προκαλεί αναστάτωση, με πολλούς παρευρισκόμενους να σαστίζουν και να κοιτούν ανήσυχοι: «Γεράσιμε μ’ έκαψες, μου ‘καψες τα μάγια της Παναγίας, την Τίμια Ζώνη, τον γέροντα Παΐσιο», φώναζε ο άνδρας λέγοντας διάφορες ασυναρτησίες.

 

