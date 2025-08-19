Γιώτα Τσιμπρικίδου: «Μου έλεγαν ότι αν δεν γίνω ξανθιά, δεν θα κάνω ποτέ καριέρα στην τηλεόραση»

Enikos Newsroom

lifestyle

ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» και τη Νάντια Ρηγάτου παραχώρησε η Γιώτα Τσιμπρικίδου. Η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, και για την περίοδο που παρουσίαζε τον Πρωινό Καφέ.

«Όλα όσα κάνω στα επαγγελματικά μου, έχουν ένα κομμάτι του εαυτού μου. Ραδιόφωνο κάνω από πριν την ενηλικίωσή μου. Το Art Podcast είναι αυτό που δημιουργήθηκε με τα συστατικά μου. Όταν έκανα εγώ τηλεόραση υπήρχε τεράστια διαφορά με την τηλεθέαση του τώρα. Επίσης μου έλεγαν ότι αν δεν γίνω ξανθιά, δεν θα κάνω ποτέ καριέρα», ανέφερε η Γιώτα Τσιμπρικίδου και πρόσθεσε:

«Όταν με τον Μάκη Πουνέντη παρουσιάζαμε τον Πρωινό Καφέ, αν μια μέρα τα νούμερα ήταν στο 25%, υπήρχε πρόβλημα. Δεν έπρεπε να είναι 25%, έπρεπε να είναι 35%. Έχουν γραφτεί διάφορα για μένα, όπως γιατί δεν παντρεύτηκα πιο νωρίς, αν είμαι έγκυος, αν έχασα παιδί».

Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

