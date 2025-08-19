Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος για θανάτωση γάτας – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΓΑΤΟΣ
γάτος/pixabay

Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στη Βελίκα του Δήμου Αγιάς στη Λάρισα, με πρωταγωνιστή έναν 78χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, όταν ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε σε μία γάτα ηλικίας περίπου 3 ετών.

Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας κλώτσησε βίαια το άτυχο ζώο, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των παριστάμενων να βοηθήσουν τον γάτο, το ζώο υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 78χρονου, ο οποίος κατηγορείται πλέον για θανάτωση ζώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Επιβλήθηκε στον 78χρονο πρόστιμο 30.000 ευρώ

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται από τον Νόμο για περιπτώσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φιλοζωικές οργανώσεις να ζητούν την αυστηρή τιμωρία του δράστη και την παραδειγματική εφαρμογή του νόμου για την προστασία των ζώων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ροχαλητό: Αρχαία θεραπεία μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς φάρμακα, σύμφωνα με νέα μελέτη

Έκκληση για δωρεά αίματος από τους ασθενείς με Μεσογειακή Αναιμία

Καλαμαριά: Έως τις 25 Αυγούστου οι αιτήσεις για προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων – Όλες οι λεπτομέρειες

Κορκίδης: Η «ακτινογραφία» στις τραπεζικές χρεώσεις

Σπαζοκεφαλιά: Βρες την αράχνη στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ: Mπορείτε να κάνετε γρήγορα τις πράξεις και να βρείτε το αποτέλεσμα σε 25 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
19:22 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Νέα Χαλκηδόνα: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή της εκτροπής του πυροσβεστικού οχήματος – Εκτός κινδύνου ο τραυματίας

Το φως της δημοσιότητας βλέπει ένα βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Νέα Χαλκηδόνα, στο ο...
19:15 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Meteo: Ισχυρή καταιγίδα στην Αττική την Τρίτη – Έπεσαν 15,8 χιλιοστά βροχής στο Γκάζι

Βροχές και τοπικές καταιγίδες σημειώθηκαν σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου σε αρκετές περιοχές της η...
18:50 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Κεφαλονιά: Απρόοπτο σε λιτανεία με «δαιμονισμένο» άνδρα- «Γεράσιμε μ’ έκαψες» – ΒΙΝΤΕΟ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από λιτανεία στην Κεφαλονιά, με έναν άνδρα να φωνάζει...
17:28 , Τρίτη 19 Αυγούστου 2025

Χανιά: Τι απαντά ο δήμαρχος Αποκορώνου για την εμπλοκή του ονόματός του στις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Μακριά από κάθε ενοχή, σκιά ή ψεύδος στέκεται ο δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, σ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο