Λάρισα: Συνελήφθη 78χρονος για θανάτωση γάτας – Του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.000 ευρώ

Ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε στη Βελίκα του Δήμου Αγιάς στη Λάρισα, με πρωταγωνιστή έναν 78χρονο άνδρα, ο οποίος συνελήφθη για θανάτωση ζώου συντροφιάς. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 18 Αυγούστου, όταν ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε σε μία γάτα ηλικίας περίπου 3 ετών.

Όπως καταγγέλθηκε, ο άνδρας κλώτσησε βίαια το άτυχο ζώο, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Παρά τις προσπάθειες των παριστάμενων να βοηθήσουν τον γάτο, το ζώο υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, άμεσα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 78χρονου, ο οποίος κατηγορείται πλέον για θανάτωση ζώου, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας των ζώων.

Επιβλήθηκε στον 78χρονο πρόστιμο 30.000 ευρώ

Ο άνδρας αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Τρίτη 19 Αυγούστου, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λάρισας, προκειμένου να απολογηθεί για την πράξη του. Παράλληλα, του επιβλήθηκε και το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο των 30.000 ευρώ, το οποίο προβλέπεται από τον Νόμο για περιπτώσεις κακοποίησης ή θανάτωσης ζώων.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φιλοζωικές οργανώσεις να ζητούν την αυστηρή τιμωρία του δράστη και την παραδειγματική εφαρμογή του νόμου για την προστασία των ζώων.