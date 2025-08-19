Τραμπ: Έδειξε σε Ζελένσκι και Μακρόν την συλλογή του από κόκκινα καπέλα «Maga» – ΦΩΤΟ

Η ικανοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ επειδή τόσοι πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονταν χθες στον Λευκό Οίκο και τον τίμησαν με την παρουσία τους δεν κρυβόταν από τις κάμερες.

Μάλιστα ο Αμερικανός πρόεδρος πήγε και ένα βήμα παραπέρα και ξενάγησε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Εμανουέλ Μακρόν στο δωμάτιο του Λευκού Οίκου όπου βρίσκεται η συλλογή του με τα καπέλα «Maga» (Make America Great Again- το προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ).

Τα καπέλα βρίσκονταν σε ράφια με αρκετά από τα προεκλογικά συνθήματα που χρησιμοποίησε ο Τραμπ πριν εκλεγεί για την δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο, όπως «4 ακόμη χρόνια», «Τραμπ 2028», «ΗΠΑ».

Κατά την συνομιλία με τους δύο προέδρους ο Τραμπ έπιασε ένα από τα κόκκινα καπέλα και τους το έδειξε. Βοηθός του Λευκού Οίκου πρόλαβε και κατέγραψε με την φωτογραφική κάμερα την στιγμή.

Ταυτόχρονα ο Λευκός Οίκος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνέχισε να ανεβάζει στιγμιότυπα από τις χθεσινές συναντήσεις. Σε ανάρτηση στο Χ ο Λευκός Οίκος φιλοξενεί δύο φωτογραφίες των Ευρωπαίων ηγετών να κάθονται γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο με το σύνθημα «ειρήνη μέσω της ισχύος», το οποίο χρησιμοποιεί συχνά ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Μια ιστορική ημέρα στον Λευκό Οίκο, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συναντήθηκαν με τον πρόεδρο Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ο πρόεδρος της Ειρήνης», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.