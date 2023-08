Κέβιν Κόστνερ: Συνεχίζεται η δικαστική διαμάχη με την πρώην σύζυγό του – Τον κατηγορεί ότι απέκρυψε στοιχεία για τα οικονομικά του

Συνεχίζεται ο δικαστικός “πόλεμος” του Κέβιν Κόστνερ και της Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ. Σύμφωνα με το Page Six η εν διαστάσει σύζυγος του Κέβιν Κόστνερ, Κριστίν Μπάουμγκάρτνερ, τον κατηγόρησε ότι «αποκρύπτει» στοιχεία για τα οικονομικά του, καθώς η σκληρή μάχη τους για το διαζύγιο μαίνεται.

Ο δικηγόρος της Μπάουμγκάρτνερ ζήτησε από το δικαστήριο να δείξει ο σταρ του Χόλιγουντ έγγραφα που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, σύμφωνα με μια κατάθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας τη Δευτέρα, την οποία εξασφάλισε το People. Ο δικηγόρος ισχυρίζεται ότι ο δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δεν συνεργάζεται επειδή δεν αποκάλυψε πληροφορίες πριν από την προγραμματισμένη ακρόαση για την διατροφή των παιδιών τους την επόμενη εβδομάδα.

Το ζευγάρι που έχει τρία παιδιά, τον Cayden, 16 ετών, τον Hayes, 14 ετών και την Grace, 13 ετών, έχει εμπλακεί σε μια δικαστική διαμάχη από τότε που η Μπάουμγκάρτνερ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου την 1η Μαΐου έπειτα από 18 χρόνια γάμου. Από τότε που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου η Μπάουμγκάρτνερ αναγκάστηκε να εκκενώσει την πολυτελή έπαυλη του Κόστνερ στην οποία και διέμενε, αφού αρχικά αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Της επιδικάστηκε προσωρινά η μηνιαία διατροφή των 129.755 δολαρίων, ενώ η ίδια αρχικά είχε αιτηθεί 248.000 δολάρια. Η εν διαστάσει σύζυγος του Κόστνερ δικαιούται επίσης 1,5 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους όρους του προγαμιαίου συμβολαίου που είχαν υπογράψει. Ακόμα ο Κόστνερ πρέπει να καταβάλει 200.000 δολάρια για δικηγορικές αμοιβές και 100.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα.

