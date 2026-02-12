Ιωάννα Τούνη: Για πρώτη φορά βόλτα με αερόστατο στη Σαουδική Αραβία

Σε νέες αναρτήσεις της στο Instagram η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τη χαρά της για την εμπειρία της βόλτας για πρώτη φορά με αερόστατο, στις διακοπές που κάνει στη Σαουδική Αραβία μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη.

«Καλημέρα από το άγριο χάραμα. Έχω ξυπνήσει σήμερα στις 5 η ώρα το πρωί και έχουμε έρθει να πετάξουμε αερόστατο! Λοιπόν, πάρα πολύ ενθουσιασμένη είμαι, γιατί είναι η πρώτη φορά που θα πετάξω με αερόστατο. Είχα πάει και στην Καππαδοκία, αλλά επειδή είχα τον Πάρη, απαγορεύεται να πετάξουν τα μωράκια και δεν μπόρεσα. Αλλά τώρα θα είμαι πάνω στο αερόστατο», ανέφερε η Ιωάννα Τούνη.

Δες τα βίντεο:

Το ζευγάρι πρόσφατα έκλεισε ένα χρόνο σχέσης, με την γνωστή influencer να μοιράζεται μέσα από τα social media, πολλά απ’ όσα βιώνει δίπλα στον γοητευτικό επιχειρηματία.

«Να έχεις λεφτά για όποιο ταξίδι θέλεις, αλλά να μην τα ξοδεύεις γιατί σε πηγαίνει ταξίδι το αγόρι σου με τα δικά του» αναφέρει σε λεζάντα για τον σύντροφο της συμπληρώνοντας: «Επιτέλους! Νομίζω μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ».