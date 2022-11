Η Μπρουκ Σιλντς μετανιώνει που είπε στον κόσμο ότι ήταν παρθένα

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μπρουκ Σιλντς λέει ανοιχτά την άποψή της και παραδέχεται λάθη του παρελθόντος. Η 57χρονη σήμερα, Σιλντς, είπε σε συνέντευξή της την Τετάρτη ότι λυπάται που ήταν τόσο ανοιχτή στα ΜΜΕ για το ότι είναι παρθένα.

Αποκάλεσε «λάθος» το ότι ήταν τόσο ειλικρινής για τη σεξουαλική της ζωή —ή την έλλειψή της— κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου επεισοδίου του podcast, «Now What? Με την Μπρουκ Σιλντς».

«Εννοώ, νομίζω ότι, εκ των υστέρων, ήταν λίγο λάθος που ήμουν τόσο ανοιχτή σχετικά με την παρθενιά μου γιατί δεν με άφησαν ποτέ ήσυχη», είπε η ηθοποιός του «Blue Lagoon».

Πράγματι, ένα ολόκληρο τμήμα του βιβλίου της του 1985, «On Your Own», ένας παιδικός οδηγός για τη φροντίδα του εαυτού της, ήταν αφιερωμένος στο αμφιλεγόμενο θέμα.

Η Μπρουκ Σιλντς διευκρίνισε ότι στην πραγματικότητα δεν έγραψε το πλήρες προσχέδιο του βιβλίου, αφού οι εκδότες απέρριψαν την υποβολή του πρώτου κεφαλαίου της και προσέλαβαν δημιουργούς για την παραγωγή του τόμου.

«Σε αυτό, υπήρχε ένα μέρος ενός κεφαλαίου, όπου δεν συζητώ την αποχή, αυτή καθεαυτή, αλλά την ιδιοκτησία της επιλογής σου», θυμάται.

«Λάμβανα πολλά μηνύματα θαυμαστών από παιδιά που έλεγαν: «Α, ο φίλος μου με πιέζει και δεν θέλω να κάνω σεξ». Τι κάνω;» Η αφήγησή μου ήταν, «Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι που δεν θέλεις».