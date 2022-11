ΗΠΑ: Όταν ο Φέτερμαν δήλωνε ότι θα στηρίξει τους Ορθοδόξους στην Τουρκία – «Να γίνει μουσείο η Αγία Σοφία»

Ο νικητής στην Πενσυλβάνια, Τζον Φέτερμαν που επικράτησε του Τούρκου Dr. Oz στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ έχει ταχθεί υπέρ του αγώνα των Ελληνορθοδόξων στην Τουρκία, ενώ έχει πει ότι η Αγία Σοφία πρέπει να γίνει μουσείο. Έχει ζητήσει δε, να επαναλειτουργήσει η Θεολογική Σχολή στη Χάλκη.

«Ως Γερουσιαστής θα στηρίξω τον αγώνα των Ελληνορθόδοξων για θρησκευτικές ελευθερίες στην Τουρκία» είχε δηλώσει πριν από περίπου έναν μήνα ο Τζον Φέτερμαν.

Ο Φέτερμαν έχει εκφράσει την ανησυχία του για τη δήμευση από τις τουρκικές Αρχές χιλιάδων περιουσιακών στοιχείων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί και το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής στη Χάλκη.

Η Τουρκία πρέπει να προστατεύσει τις θρησκευτικές ελευθερίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, να αναγνωρίσει τον Βαρθολομαίο ως Οικουμενικό Πατριάρχη και να μην παρεμβαίνει στην εκλογή του διαδόχου του, είχε πει ακόμη ο Φέτερμαν.

“As a U.S. Senator, I will support the Greek-Orthodox’s fight for religious freedom in Turkey.”@JohnFetterman in Pennsylvania is taking a strong stance about religious freedom & supporting the @EcuPatriarch. pic.twitter.com/ISMtPOEoX8

— Petros Kasfikis (@PetrosKas) October 20, 2022