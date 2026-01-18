Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια όσους περίμεναν έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει – Δείτε βίντεο

Σφηνάκια κέρασε ο Γιώργος Μαζωνάκης όσους περίμεναν υπομονετικά στην ουρά έξω από το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, ο τραγουδιστής βγήκε έξω από το κέντρο και συνομίλησε με τους θαυμαστές του. Κάποια στιγμή ακούγεται να λέει: «Αγάπες μου, τι κάνετε;», με το κοινό να ανταποκρίνεται και να του φωνάζει μεταξύ άλλων «όσο ζω Μαζώ» και «νάτος ο άρχοντας».

Λίγο αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης ακούγεται να λέει «φέρνω σφηνάκια για να ζεσταθείτε παιδιά», ενώ στο ίδιο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που σερβιτόρος βγαίνει στον δρόμο κρατώντας έναν δίσκο γεμάτο σφηνάκια, τα οποία μοιράζονται στον κόσμο.

Δείτε το βίντεο: