Εννέα υπέροχα ντουέτα της Mary J. Blige

Η Mary J. Blige είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια, σήμερα 50 ετών, γεννημένη στη Νέα Υόρκη, που ξεκίνησε τη λαμπρή καριέρα της πριν από 30 ακριβώς χρόνια, το 1991 και κινήθηκε πολύ πετυχημένα στους χώρους του R&B, του hip hop και της soul.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η Mary J. Blige έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής 13 μεγάλους δίσκους, οκτώ από τους οποίους έχουν σημειώσει υψηλές πωλήσεις παγκοσμίως και έχουν γίνει πολυπλατινένιοι. Έχει κερδίσει 9 βραβεία Grammy, 4 American Music Awards, 12 Billboard Music Awards. Έχει επίσης λάβει τρεις υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και δύο υποψηφιότητες για βραβείο Oscar.

Μερικά από τα πιο αξιόλογα ντουέτα που έχει κάνει στην καριέρα της η Mary J. Blige, είναι αυτά που ακολουθούν:

Mary J. Blige, U2 – One (2006)

George Michael, Mary J. Blige – As (1998)

Sam Smith ft. Mary J. Blige – Stay With Me (2014)

Wyclef Jean ft. Mary J. Blige – 911 (2000)

Sting ft. Mary J. Blige – Whenever I Say Your Name (2003)

Rod Stewart & Mary J. Blige – Nothing Compares 2 U (1997)

Mary J. Blige & Andrea Bocelli – Bridge Over Troubled Water (2010)

Usher & Mary J. Blige – Various Songs (2007)

Mary J. Blige & John Legend – As Time Goes By (2007)