Τραγούδια που γράφτηκαν για την 11η Σεπτεμβρίου 2001

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την 11η Σεπτεμβρίου 2001. Από την ημέρα που άλλαξε ο κόσμος.

Εκτός από ντοκιμαντέρ για την 11η Σεπτεμβρίου έχουν δημιουργηθεί και πολλά τραγούδια.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Tori Amos – “I Can’t See New York” – Το τραγούδι περιγράφει την δραματική εμπειρία ενός επιβάτη αεροπλάνου, που εκείνη τη μέρα περιστρέφεται γύρω από την Νέα Υόρκη και δεν μπορεί να δει τους Δίδυμους Πύργους.

Beyoncé – “I Was Here” – Κυκλοφόρησε το 2011 στο άλμπουμ της “4”.

Bon Jovi – “Undivided” – Συμπεριελήφθη στο 8ο άλμπουμ του συγκροτήματος “Bounce” το 2002.

Cher – “Song for the Lonely” – Από το άλμπουμ της “Living Proof” του 2001.

Leonard Cohen – “On That Day” – Από το 11ο άλμπουμ του “Dear Heather” του 2004.

Sheryl Crow – “God Bless this Mess” – Κυκλοφόρησε το 2008 με το “Detours”.

Eagles – “Hole in the World” – Συμπεριελήφθη ως καινούργιο τραγούδι (τότε) στην συλλογή “The Very Best Of” του 2003.

Melissa Etheridge – “Tuesday Morning” – Από το LP “Lucky” το 2004.

Evanescence – “My Last Breath” – Από την παραγωγή του 2003 “Fallen”.

Fleetwood Mac – “Illume (9-11)” – Από το άλμπουμ του συγκροτήματος με τίτλο “Say You Will”.

Imagine Dragons – “America”

Συμπεριελήφθη στο άλμπουμ του γκρουπ “Night Visions” (2011). Οι στίχοι λένε “From farmers in the fields, to the tallest of the towers that fall and rise, 1-7-7-6, the names upon the list, for all the ones that gave until they died”.

Jay-Z and Alicia Keys – “Empire State of Mind” – Από τον δίσκο “The Blueprint 3” (2009). Το κομμάτι είναι γενικώς για την Νέα Υόρκη αλλά περιέχει και τον στίχο “Long live the World Trade”.

Mark Knopfler and Emmylou Harris – “If This Is Goodbye” – Από το άλμπουμ “All the Roadrunning” του 2006. Το τραγούδι είναι επιρρεασμένο από το άρθρο του Βρετανού νοβελίστα Ian McEwan στην Guardian.

Paul McCartney – “Freedom” – Από το Driving Rain του 2001.

Will Smith feat. Mary J. Blige – “Tell Me Why” (2005).

Bruce Springsteen – “Into the Fire” – Από το άλμπουμ ‘The Rising” (2002). Γραμμένο από την οπτική γωνία της συντρόφου ενός πυροσβέστη.

Taylor Swift – “Didn’t They?”