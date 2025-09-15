Ελένη Βουλγαράκη για Φώτη Ιωαννίδη: «Ο στόχος είναι να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στον σύντροφό μου»

Στις αρχές του Σεπτέμβρη, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας γνωστοποίησε την απόκτηση του Φώτη Ιωαννίδη, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή να υπογράφει συμβόλαιο με την πορτογαλική ομάδα, μέχρι το 2030. Η Ελένη Βουλγαράκη σε δηλώσεις της στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ακολουθήσει τον σύντροφό της στο εξωτερικό, ξεκαθαρίζοντας πως ο στόχος είναι να βρίσκεται όσο πιο κοντά του γίνεται.

Σχετικά με το καλοκαίρι που πέρασε, η δημοσιογράφος είπε ότι: «Το καλοκαίρι πέρασα ωραία, νιώθω σαν να ήταν 2 δευτερόλεπτα, αλλά νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι νιώθουμε. Ήταν ωραία, ήταν ξεκούραστα, κάναμε την βόλτα μας, κοιμηθήκαμε λίγο παραπάνω, αυτό».

Μιλώντας για τον Φώτη Ιωαννίδη και την μεταγραφή του στην Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η Ελένη Βουλγαράκη ανέφερε: «Είμαι πολύ χαρούμενη για εκείνον. Δεν ξέρω αν θα τον ακολουθήσω στο εξωτερικό. Είναι μία μεγάλη συζήτηση. Θα δούμε. Ο στόχος, πάντως, είναι να είμαι όσο πιο κοντά γίνεται στον σύντροφό μου!».