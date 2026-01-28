Ελένη Μενεγάκη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα 18α γενέθλια της Βαλέριας Λάτσιου – «Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις»

Σύνοψη από το

  • Σημαντική είναι η σημερινή ημέρα (28/1) για την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο, καθώς η κόρη τους Βαλέρια έγινε 18 ετών.
  • Η επιτυχημένη παρουσιάστρια έκανε μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο Instagram, για τα γενέθλια της κόρης της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ελένη Μενεγάκη έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα στην κόρη της, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, πως: «Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις!».
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ελένη Μενεγάκη
Πηγή: Instagram/ elenimenegaki

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή ημέρα (28/1) για την Ελένη Μενεγάκη και τον Γιάννη Λάτσιο, καθώς η κόρη τους Βαλέρια έγινε 18 ετών. Η επιτυχημένη παρουσιάστρια, έκανε μία πολύ όμορφη ανάρτηση στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, το απόγευμα της Τετάρτης, προκειμένου να ευχηθεί και δημοσίως στο τρίτο της παιδί.

Στη δημοσίευσή της, η Ελένη Μενεγάκη μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, μερικές φωτογραφίες της Βαλέριας Λάτσιου.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @elenimenegaki

Τα στιγμιότυπα είναι κυρίως από την παιδική ηλικία της κόρης της παρουσιάστριας και του Γιάννη Λάτσιου, ενώ η ανάρτηση κλείνει με μία πρόσφατη φωτογραφία της, στην οποία η ομοιότητα με την μητέρα της είναι εκπληκτική.

Ελένη Μενεγάκη Βαλέρια Λάτσιου
Φωτογραφία: Instagram/elenimenegaki

Η Ελένη Μενεγάκη έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Το μωράκι αυτό το κράτησα για πρώτη φορά στην αγκαλιά μου πριν 18 χρόνια ακριβώς… Σήμερα είναι μια νεαρή γυναίκα που με γεμίζει περηφάνια και χαρά! Χρόνια πολλά Βαλέρια. Σ’ αγαπώ περισσότερο από όσο χωράνε οι λέξεις! Η μαμά σου».

22:55 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

