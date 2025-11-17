Ειρήνη Βαλατσού: «Μου είχαν πει ότι είμαι πολύ σύγχρονο κορίτσι για να παίξω σε σειρά εποχής»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ειρήνη Βαλατσού

Η Ειρήνη Βαλατσού, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον Κυριάκο Θεοδοσίου, το μεσημέρι της Κυριακής. Η νεαρή ηθοποιός αναφέρθηκε στη χαρά της για τον ρόλο της σε σειρά εποχής, αλλά και στη συνεργασία της με ανθρώπους που αγαπά μέσα από τη δουλειά της.

Η ίδια αποκάλυψε πως από την αρχή της καριέρας της είχε έντονη επιθυμία να συμμετάσχει σε σειρά εποχής. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Ήθελα πάρα πολύ να κάνω ρόλο σε σειρά εποχής. Θυμάμαι ότι κάποτε μου είχαν πει πως είμαι και τους μοιάζω σαν ένα πολύ σύγχρονο κορίτσι. Μετά από λίγο, όμως, με είδε κάποιος και μου είπε… πω πω, έχεις εντελώς πρόσωπο για σειρά εποχής, δεν μπορώ να σε φανταστώ σε σύγχρονο σίριαλ».

Η Ειρήνη Βαλατσού εξέφρασε και τη χαρά της για τη συνεργασία της με τη Γιούλη Τσαγκαράκη, με την οποία είχε ξανασυνεργαστεί στη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως ανέφερε: «Είναι ευτυχία που συνεργάζομαι ξανά με τη Γιούλη Τσαγκαράκη μετά από τον “Παράδεισο των Κυριών”. Είναι ευτυχία! Η Γιούλη, ας πούμε, είναι ένας από τους ανθρώπους που γνώρισα μέσα στη δουλειά και με το που θα την δω είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μια μέρα».

Μιλώντας για τον ρόλο της στη σειρά, εξήγησε: «Η Δέσποινα στο “Σπίτι δίπλα στο ποτάμι” είναι μια κοπέλα που το μεγάλο της θέλω είναι να δημιουργήσει οικογένεια. Την δημιουργεί με τον Αχιλλέα, ο οποίος είναι ναυτικός, αλλά αυτό το όνειρο της θα ματαιωθεί σύντομα. Έχουμε την εικόνα μιας πολύ σταθερής και ήπιας κοπέλας, θα γίνει όμως πιο παρορμητική και θα βγουν έντονα στην επιφάνεια τα κρυμμένα συναισθήματα που έχει για τον Σταύρο. Όλο αυτό θα δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη αναμπουμπούλα».

