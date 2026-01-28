Δύσκολες ώρες για την Φιλίτσα Καλογεράκου – Πέθανε η μητέρα της

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φιλίτσα Καλογεράκου
Φωτογραφία: Instagram/filitsa_kalogerakou

Την απώλεια της μητέρας της πενθεί η Φιλίτσα Καλογεράκου. Η ηθοποιός, με μία δημοσίευσή της στoν λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, γνωστοποίησε το δυσάρεστο νέο.

Η Φιλίτσα Καλογεράκου στην ανάρτησή της, κοινοποίησε μία φωτογραφία στην οποία την βλέπουμε μαζί με τη μητέρα της.

Στο στιγμιότυπο, η ηθοποιός αγκαλιάζει τρυφερά τη μαμά της και χαμογελάει κοιτώντας τον φακό της κάμερας.

Η καλλιτέχνις, στη λεζάντα του post της έχει γράψει: «Αντίο μάνα». 

Υπενθυμίζεται ότι η Φιλίτσα Καλογεράκου έγινε ευρέως γνωστή την τηλεοπτική σεζόν 2007-2008, μέσα από την επιτυχημένη σειρά του MEGA «Μαρία η Άσχημη», στην οποία είχε υποδυθεί την «Μαρκέλλα Στεφανέλλη».

22:55 , Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026

