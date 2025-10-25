Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό – Βίντεο

Enikos Newsroom

lifestyle

Βανδή

Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι κάμερες την εντόπισαν την Παρασκευή, στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της.

Όπως ήταν λογικό οι δημοσιογράφοι την περίμεναν για να την ρωτήσουν σχετικά το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς την δείχνει να μεταφέρεται με περιπολικό στο ξενοδοχείο της στη Χαλκιδική, λόγω βλάβης στο αυτοκίνητο που επέβαινε. Το περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο σχολιάστηκε έντονα στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

«Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω… Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Δέσποινα Βανδή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινό Σαββατοκύριακο” για το περιστατικό της μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ύστερα από ζημιά στο όχημα της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αλλαγή ώρας απόψε: Τι συμβαίνει στον οργανισμό και πώς επηρεάζει τον εγκέφαλο μας

One Health: Άνθρωποι, Ζώα και Περιβάλλον στο ίδιο οικοσύστημα κινδύνου

Νέα πρόσκληση για το Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων και ποιους αφορά

Προσλήψεις προσωπικού σε αεροδρόμια: Ποιες αλλαγές έρχονται

Η Microsoft προειδοποιεί: Αναβαθμίστε δωρεάν σε Windows 11 τώρα – Κινδυνεύετε από χάκερ

Η κλοπή του εγκεφάλου του Αϊνστάιν και η μυστική φύλαξή του για δεκαετίες
περισσότερα
09:19 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Χρήστος Θηβαίος για Διονύση Σαββόπουλο: Χάσαμε όλοι τον παππού μας που μας έλεγε παραμύθια

Ο Χρήστος Θηβαίος βρίσκεται ήδη στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον ...
04:00 , Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025

Κατερίνα Γιατζόγλου: «Μικρή ήμουν τερατογέννημα, ένα ασχημόπαπο, κοκαλιάρα»

Η Κατερίνα Γιατζόγλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα «Καλύτερα Αργά» στο Acti...
22:51 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Έλενα Γαλύφα για τον σύζυγό της: «Έχουμε φτάσει κοντά στο τέλος, ποιο ζευγάρι δεν έχει τσακωθεί;»

Την Έλενα Γαλύφα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα. Η επιτυχημένη δημιουργός ...
22:16 , Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Άσπα: «Πολλοί πιστεύουν ότι λόγω του αδελφού μου, υπάρχουν άνθρωποι που με βοήθησαν από τον χώρο του»

Η Άσπα παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, η οποία προβλήθηκε το πρω...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς