Δέσποινα Βανδή: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό με το περιπολικό – Βίντεο

Η Δέσποινα Βανδή συνεχίζει τις εμφανίσεις της σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι κάμερες την εντόπισαν την Παρασκευή, στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση της.

Όπως ήταν λογικό οι δημοσιογράφοι την περίμεναν για να την ρωτήσουν σχετικά το βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, καθώς την δείχνει να μεταφέρεται με περιπολικό στο ξενοδοχείο της στη Χαλκιδική, λόγω βλάβης στο αυτοκίνητο που επέβαινε. Το περιστατικό που σημειώθηκε τον Αύγουστο σχολιάστηκε έντονα στα social media, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

«Παιδιά, δεν έχω κάτι να σας πω… Σας ευχαριστώ πάρα πολύ», δήλωσε στους δημοσιογράφους η Δέσποινα Βανδή.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινό Σαββατοκύριακο” για το περιστατικό της μεταφοράς της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό ύστερα από ζημιά στο όχημα της.