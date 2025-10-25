Καλαμάτα: 59 μετανάστες αναχώρησαν σήμερα για τη δομή φιλοξενίας στη Μαλακάσα – Συνελήφθησαν 4 διακινητές

Για τη δομή φιλοξενίας της Μαλακάσας στην Αττική αναχώρησαν σήμερα το πρωί 59 πρόσφυγες και μετανάστες, που είχαν διασωθεί το βράδυ της περασμένης Τετάρτης (22/10) σε απόσταση περίπου 140 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Καλαμάτας.

Οι διασωθέντες είχαν μεταφερθεί προσωρινά και φιλοξενηθεί στο χώρο των αποθηκών του λιμανιού της πόλης, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για υπηκόους Αφγανιστάν, ενώ μεταξύ τους βρίσκονται και άτομα από τη Συρία και το Ιράκ.

Κατά τη διάρκεια της καταγραφής και της προανάκρισης από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, προέκυψε ότι ανάμεσά τους υπήρχαν τέσσερα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην παράνομη διακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν ένας Τούρκος υπήκοος –ο οποίος αρχικά προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι Αφγανός – καθώς και τρεις Αφγανοί. Οι τέσσερις κατηγορούνται για παραβάσεις του Ν. 3386/2005 (παράνομη είσοδος στη χώρα), του Ν. 5038/2023 (διακίνηση μεταναστών), καθώς και για τα άρθρα 306 (έκθεση ζωής σε κίνδυνο) και 187 (σύσταση εγκληματικής οργάνωσης) του Ποινικού Κώδικα.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας ενώπιον των αρμόδιων αρχών στα δικαστήρια Καλαμάτας.

Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, σε συνεργασία με τη Λιμενική Αρχή Καλαμάτας, εξετάζει σε βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί, προκειμένου να διαπιστωθεί ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ατόμων στο κύκλωμα.

