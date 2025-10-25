Είναι έξαλλη με τον σύντροφό της επειδή της ζήτησε να μοιράζονται τα έξοδα του σπιτιού – «Βγάζει τα δεκαπλάσια από εμένα, δεν είναι δίκαιο»

Ένα νεαρό ζευγάρι, ψάχνει διαμέρισμα και, κάποια στιγμή, βρήκαν ένα που να τους ταιριάζει. Ωστόσο, το ενοίκιο και τα έξοδα του σπιτιού, δεν άργησαν να μετατραπούν σε αντικείμενο διαμάχης.

Πόσο δίκαιο είναι όταν ο ένας σύντροφος περιμένει να πληρώνετε τα ίδια, παρόλο που βγάζει τα δεκαπλάσια από τον άλλον; Ίσως αυτή η απαίτηση να δείχνει πολλά για το μέλλον της σχέσης.

Μια γυναίκα 24 ετών, έχει σχέση εδώ και δύο χρόνια με έναν 28χρονο. Σκόπευαν να συγκατοικήσουν τον επόμενο μήνα. Η γυναίκα είναι δασκάλα και βγάζει περίπου 35.000 ευρώ τον χρόνο. Εκείνος, υπάλληλος στον τομέα της τεχνολογίας, βγάζει 350.000 ευρώ τον χρόνο.

«Με το που αρχίσαμε να μιλάμε για τα οικονομικά, μου πρότεινε να μοιραστούμε τα πάντα – το ενοίκιο, τους λογαριασμούς, το σούπερ μάρκετ», εξηγεί η γυναίκα. «Το ενοίκιο είναι 4.200 ευρώ τον μήνα – που σημαίνει πως πρέπει να δίνω 2.100 ευρώ. Κυριολεκτικά, περισσότερα απ’ όσα παίρνω τον μήνα».

«Για εκείνον, αντίθετα, είναι ασήμαντο ποσό. Του πρότεινα να μοιράσουμε τα έξοδα πιο αναλογικά, βάσει του εισοδήματός μας, αλλά μου είπε ότι δεν είναι δίκαιο γιατί θα μένουμε και οι δύο στο διαμέρισμα».

«Μου είπε να βρω άλλη δουλειά»

Προσπάθησε να τον μεταπείσει, εξηγώντας του πως δεν θα καταφέρνει ν’ αποταμιεύει τίποτα, ώστε να πληρώνει δάνεια, το αυτοκίνητό της και άλλες ανάγκες. Η απάντησή του, ήταν να της προτείνει να βρει μια πιο καλοπληρωμένη δουλειά, ή να κάνει κάτι με τον ατομικό προϋπολογισμό της.

Πράγματι, εκείνη δουλεύει όλο το καλοκαίρι και περνά τα Σαββατοκύριακα κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα για να βγάλει λίγα παραπάνω χρήματα. Δεν είναι ότι δεν ξέρει πώς να διαχειριστεί τα χρήματά της, απλώς ως δασκάλα, δεν μπορεί να έχει τόσο υψηλό εισόδημα.

«Το επιχείρημά του ήταν πως προσπάθησε πολύ για να καταφέρει μέχρι εδώ και δεν έχει σκοπό να χρηματοδοτήσει τις δικές μου επιλογές (εννοούσε το επάγγελμά μου). Μου είπε πως, αν δεν έχω λεφτά να κάνω το lifestyle του, τότε μάλλον δεν ταιριάζουμε», εξηγεί η κοπέλα.

«Αναρωτιέμαι αν αξίζει να προχωρήσω μαζί του»

«Αυτό με πόνεσε πολύ. Αρχίζω να πιστεύω πως, το θέμα δεν είναι τα λεφτά – απλώς δεν με θεωρεί αντάξιά του. Το κουβεντιάζουμε εδώ και εβδομάδες και ειλικρινά, αναρωτιέμαι αν πρέπει να κάνω το επόμενο βήμα μαζί του».

Η κοπέλα αναρωτιέται αν είναι δίκαιο να μοιράσουν το ενοίκιο ανάλογα με το εισόδημά τους, ή αν τελικά πρέπει να υποχωρήσει και να πληρώνουν το ίδιο.

Όταν αυτού του είδους τα προβλήματα αρχίζουν από τόσο νωρίς σε μια σχέση, τότε μάλλον, η εξέλιξή της δεν θα είναι πολύ διαφορετική.

Η συμπεριφορά του άνδρα είναι ενδεικτική. Ίσως είναι καιρός να αναζητήσει κάποιον που θα θέλει να τη στηρίζει και να τη βοηθά – όχι κάποιον που την κάνει να νιώθει ότι τον κρατάει πίσω.