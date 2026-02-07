Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Εντυπωσίασε η Μαράια Κάρεϊ τραγουδώντας το «Volare» στην Τελετή Έναρξης – ΒΙΝΤΕΟ

Το βράδυ της Παρασκευής, το στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου πλημμύρισε από φως και μουσική σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026. Η φαντασμαγορική τελετή εντυπωσίασε με τα ειδικά εφέ, τις εντυπωσιακές περφόρμανς και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκόσμιας εμβέλειας, με την Μαράια Κάρεϊ να είναι η μεγάλη πρωταγωνίστρια της βραδιάς.

Η ερμηνεία που μάγεψε το κοινό

Η διάσημη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή και ενθουσίασε το πλήθος, ερμηνεύοντας το εμβληματικό «Nel blu, dipinto di blu», γνωστό διεθνώς από το ρεφρέν «Volare». Οι χιλιάδες θεατές στο στάδιο την συνόδευσαν τραγουδώντας, δημιουργώντας μια μοναδική στιγμή ενότητας και χαράς.

Αμέσως μετά, η Μαράια Κάρεϊ παρουσίασε τη συγκινητική μπαλάντα «Nothing is Impossible», ένα τραγούδι που μιλά για την υπέρβαση των δυσκολιών — μήνυμα απόλυτα συμβατό με το πνεύμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της σταρ

Για την εμφάνισή της, η τραγουδίστρια επέλεξε μια δημιουργία υψηλής ραπτικής από τον Ιταλό σχεδιαστή Fausto Puglisi, καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Roberto Cavalli. Το λαμπερό φόρεμα της, διακοσμημένο με πούλιες και λεπτομέρειες από φτερά boa, τράβηξε όλα τα βλέμματα και αποτέλεσε φόρο τιμής στην ιταλική μόδα.