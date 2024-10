Channing Tatum – Zoë Kravitz: Χωρισμός… «βόμβα» έπειτα από 3 χρόνια

Χωρισμός -βόμβα στο Χόλιγουντ και ειδικά σε ένα ζευγάρι που ετοιμαζόταν για γάμο. Φαίνεται ότι η τελευταία ανάρτηση του Channing Tatum για την Zoe Kravitz προκάλεσε πολλές απορίες… Πολλοί θαυμαστές εξέφρασαν την απορία τους για το πώς κάτι τόσο φαινομενικά γλυκό και τρυφερό, μπορούσε να ακολουθηθεί από μια τόσο ξαφνική αλλαγή στη σχέση τους.

Την είδηση έκανε γνωστή το περιοδικό «People», επικαλούμενο άτομα από το στενό περιβάλλον του Channing Tatum και της Zoe Kravitz, που επιβεβαίωσαν τον χωρισμό του ζευγαριού. Η είδηση κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, ωστόσο μέχρι στιγμής κανείς από τους δύο δεν έχει προβεί σε κάποια δήλωση.

Channing Tatum Shares Post About Costarring with Zoë Kravitz Hours Before Their Split Becomes Public https://t.co/orL7MEIkZn

— People (@people) October 30, 2024