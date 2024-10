Βραζιλία: Δύο influencers πνίγηκαν στον «Λαιμό του Διαβόλου» επειδή δεν έβαλαν σωσίβιο – «Τις εμπόδιζαν στις selfies» λέει η αστυνομία

Δύο influencers από τη Βραζιλία εντοπίστηκαν νεκρές, έπειτα από έρευνες των Αρχών, καθώς το υπερφορτωμένο σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε όταν χτυπήθηκε από ένα ισχυρό κύμα.

Η 37χρονη Αλίν Ταμάρα Μορέιρα ντε Αμορίμ και η 27χρονη Μπεατρίζ Ταβάρες ντα Σίλβα Φάρια, ανασύρθηκαν νεκρές από την περιοχή «Ο Λαιμός του Διαβόλου», όπως αποκαλείται, ένα επικίνδυνο σημείο στα ανοιχτά της Βραζιλίας.

Σχεδόν ένα μήνα μετά το δυστύχημα, η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε καθώς οι επιβαίνοντες επέστρεφαν στην ακτή μετά από ένα πάρτι στο σκάφος.

Influencers drown during yacht party off the coast of Brazil. Aline Tamara Moreira de Amorim and Beatriz Tavares da Silva Faria. pic.twitter.com/8QwUU6v8lM



Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία και τον επιθεωρητή Μάρκος Αλεξάντρ Αλφίνο, οι δύο γυναίκες είχαν νωρίτερα αρνηθεί να φορέσουν σωσίβια, λέγοντας ότι αυτά παρεμπόδιζαν το μαύρισμα και τις selfies τους. Ο καπετάνιος του σκάφους, ένας από τους πέντε επιζώντες, δήλωσε ότι του ζητήθηκε να μεταφέρει έξι άτομα -παρά το γεγονός ότι το σκάφος είχε χωρητικότητα μόλις πέντε επιβατών- και το σκάφος δεν άντεξε το μεγάλο κύμα που το βύθισε.

