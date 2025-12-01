Μπριζίτ Μπαρντό: «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου» – Το αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της

Σύνοψη
  • Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει να καθησυχάσει τους θαυμαστές της που ανησυχούν για την υγεία της.
  • Η ανακοίνωση έγινε επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι η 91χρονη Γαλλίδα νοσηλεύτηκε εκ νέου στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας.
  • Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη, στέλνοντας το μήνυμα: «Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας», ενώ ζητεί σεβασμό στην ιδιωτική της ζωή.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI. Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Μπριζίτ Μπαρντό: «Μην ανησυχείτε για την υγεία μου» – Το αισιόδοξο μήνυμα στους θαυμαστές της
Φωτογραφία: AP

Η ηθοποιός και ακτιβίστρια Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία βρίσκεται στο στάδιο της ανάρρωσης, θέλει να καθησυχάσει τους θαυμαστές της που ανησυχούν για την υγεία της, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ίδρυμα Μπαρντό.

Η ανακοίνωση έγινε επειδή πρόσφατα δημοσιεύματα του Τύπου ανέφεραν ότι η 91χρονη Γαλλίδα νοσηλεύτηκε εκ νέου στην Τουλόν της νότιας Γαλλίας τον περασμένο μήνα έπειτα από νοσηλεία της εκεί τον Οκτώβριο, στη διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε σε επέμβαση ήσσονος σημασίας, όπως ανακοίνωσε τότε το γραφείο της.

«Ως απάντηση στη διασπορά ψευδών ειδήσεων τις τελευταίες ημέρες η κ. Μπριζίτ Μπαρντό θα ήθελε να υπενθυμίσει σε όλους ότι αυτή τη στιγμή αναρρώνει, ότι θα εκτιμούσε αν ο κόσμος σεβόταν την ιδιωτική της ζωή και καλεί όλους να ηρεμήσουν. Η κ. Μπαρντό επιθυμεί να καθησυχάσει όσους ανησυχούν πραγματικά για εκείνη. Τους στέλνει αυτό το μήνυμα: “Στέλνω την αγάπη μου σε όλους σας”», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τα χρόνια του ’50 και του ’60 από ταινίες όπως «Και ο Θεός Έπλασε τη Γυναίκα». Την ίδια περίοδο ασχολήθηκε και με το τραγούδι και κυκλοφόρησε αρκετούς δίσκους.

Σταμάτησε να ασχολείται με την υποκριτική τα χρόνια του ’70, εγκαταστάθηκε στο Σεν Τροπέ, στη γαλλική Ριβιέρα και αφοσιώθηκε στην προάσπιση των δικαιωμάτων των ζώων μέσω ενός ιδρύματος που φέρει το όνομά της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δωρεάν ηπατικός έλεγχος: Μάθε σε 7 δευτερόλεπτα τι πρέπει να προσέξεις για το συκώτι σου

Ασθενείς βαθμολογούν το ΕΣΥ με «λίαν καλώς»-Ποιες υπηρεσίες χρειάζονται βελτίωση

Λογαριασμοί ρεύματος: Μικρές μειώσεις στα τιμολόγια Δεκεμβρίου – Πού θα κυμανθούν οι τιμές

Τι κερδίζουν οι συνταξιούχοι το 2026: Ετήσιο όφελος έως 2.054 ευρώ από το πακέτο μέτρων – Αναλυτικά τα ποσά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
11:57 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Παγώνη: «Δεν χρειάζεται να διαβάσω το βιβλίο Τσίπρα τον γευτήκαμε, φτάνει πια»

Η Ματίνα Παγώνη πήγε στην παρουσίαση του βιβλίου του Άδωνι Γεωργιάδη και δέχθηκε ερωτήσεις από...
10:37 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ανδρέας Μικρούτσικος: Επέστρεψε στο Buongiorno μετά από μια εβδομάδα – «Είχα να βγω από το σπίτι εννέα μέρες»

Το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου, ο Ανδρέας Μικρούτσικος βρέθηκε κανονικά στο πάνελ της εκπομ...
08:12 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας – Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Σε τροχιά γάμου

Πιο έτοιμοι από ποτέ για να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους είναι, σύμφωνα με πληροφορίε...
05:04 , Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Ξεκίνησε μαθήματα κολύμβησης με τον γιο της – Η συγκινητική ανάρτηση στα social media

Σε μια από τις πιο όμορφες και γλυκές φάσεις της ζωής της βρίσκεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, η οπο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»