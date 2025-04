Blue Origin: Η Κέιτι Πέρι μετάνιωσε για το «διαστημικό» σόου και τις υπερβολές της – «Εύχομαι να μην είχαν προβληθεί ποτέ»

Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι μπορεί να μην μετανιώνει για το ταξίδι της στο διάστημα με το αμιγώς γυναικείο πλήρωμα της Blue Origin, όμως παραδέχεται -μέσω κύκλων της- ότι θα προτιμούσε να είχε αποφύγει τη δημόσια έκθεση και τις θεαματικές κινήσεις που ακολούθησαν.

Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, που η ίδια φαίνεται πλέον να εύχεται να μην είχαν προβληθεί ποτέ τα επίμαχα στιγμιότυπα, αναφέρει η Daily Mail.

Η 11λεπτη αποστολή, που εκτοξεύτηκε τη Δευτέρα από το Τέξας, συγκέντρωσε έντονη αρνητική δημοσιότητα για το κόστος της, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της, αλλά και τις -κατά πολλούς- γραφικές και υπερβολικές στιγμές των μελών του πληρώματος κατά την επιστροφή τους στη Γη.

Στην αποστολή συμμετείχαν η Κέιτι Πέρι, η παρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, η σύντροφος του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η πρώην επιστήμονας της NASA Αϊσα Μπόου, η παραγωγός Κέρι Φλιν και η ακτιβίστρια Αμάντα Νγκουιέν.

Παρά τον φεμινιστικό της χαρακτήρα, η αποστολή περιγράφηκε από πολλούς ως «εκτός τόπου και χρόνου» και «ντροπιαστική».

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγή του βρετανικού Μέσου Ενημέρωσης, «η Κέιτι δεν μετανιώνει που πήγε στο διάστημα. Ήταν μια εμπειρία που της άλλαξε τη ζωή. Αυτό που μετανιώνει είναι που το έκανε δημόσιο θέαμα».

Η στιγμή που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια ήταν η έξοδος της ποπ σταρ από την κάψουλα της Blue Origin. Η τραγουδίστρια στάθηκε στην κορυφή της σκάλας, ύψωσε μια μαργαρίτα προς τον ουρανό, γονάτισε και φίλησε το έδαφος – σκηνή που πολλοί θεώρησαν υπερβολική, ειδικά σε σύγκριση με το γεγονός ότι οι αστροναύτες της NASA Σουνίτα Γουίλιαμς και Μπατς Γουίλμορ είχαν εγκλωβιστεί στο διάστημα για πάνω από εννέα μήνες.

Fighting the Fake News with Facts:

That Blue Origin flight with Katy Perry and other women did not really go to space like the media is portraying. They didn’t actually experience micro gravity either.

Yes, technically the rocket delivered passengers beyond the Kármán line,… pic.twitter.com/QIc8wKDGFC

— David Pollack (@DavidPollackUSA) April 16, 2025