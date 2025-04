Blue Origin: Στο διάστημα Κέιτι Πέρι και Λόρεν Σάντσεζ – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ από την πρώτη αμιγώς γυναικεία αποστολή από το 1963

Άκρως εντυπωσιακή ήταν η εκτόξευση του πυραύλου της Blue Origin στο διάστημα καθώς και η επιστροφή του στη Γη.

Στο ταξίδι αυτό συμμετείχαν η δημοφιλής τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, η σύντροφος του Τζέφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η τηλεπαρουσιάστρια Γκέιλ Κινγκ, η ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Αμάντα Νγκουιέν, η σκηνοθέτης Κέρι Φλιν και η πρώην επιστήμονας πυραύλων της NASA, Αϊσα Μπόου. Ήταν η πρώτη αμιγώς γυναικεία αποστολή από το 1963. Επικεφαλής της αποστολής είναι η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon.

H τελευταία γυναικεία αποστολή έγινε το 1963, όταν η Ρωσίδα κοσμοναύτης Βαλεντίνα Τερεσκόβα (Valentina Tereshkova) ταξίδεψε μόνη της στο διάστημα με το σκάφος «Vostok 6».

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin.

Το εν λόγω εγχείρημα διήρκεσε 11 λεπτά.

