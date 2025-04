Blue Origin: Εκτοξεύθηκε με επιτυχία ο πύραυλος που μεταφέρει την Κέιτι Πέρι και την Λόρεν Σάντσεζ στο διάστημα – ΒΙΝΤΕΟ

Εκτοξεύθηκε με επιτυχία πριν από λίγα λεπτά ο πύραυλος της Blue Origin που μεταφέρει στο διάστημα την Κέιτι Πέρι και την Λόρεν Σάντσεζ. Πρόκειται για την πρώτη τουριστική πτήση στο διάστημα με γυναικείο πλήρωμα διασημοτήτων.

Στην γυναικεία αυτή αποστολή προς το διάστημα συμμετέχουν η Κέιτι Πέρι, η σύζυγος του Τζέφ Μπέζος, η Λόρεν Σάντσεζ, η Γκέιλ Κινγκ, η Αμάντα Νγκουιέν, η Κέρι Φλιν και η Αϊσα Μπόου. Επικεφαλής της αποστολής είναι η σύντροφος του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ.

Η εκτόξευση πραγματοποιήθηκε στο Δυτικό Τέξας, στο πλαίσιο της αποστολής NS-31 του προγράμματος New Shepard της Blue Origin. Το εν λόγω εγχείρημα θα διαρκέσει για 11 λεπτά και θα ταξιδέψει 100 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη.

The Blue Origin all-female crew, including Katy Perry, have launched into Space. pic.twitter.com/18Oo6GAnOa

— Pop Base (@PopBase) April 14, 2025