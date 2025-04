Blue Origin: Σήμερα στέλνει στο διάστημα την Κέιτι Πέρι και την Λόρεν Σάντσεζ

Την πρώτη τουριστική πτήση στο διάστημα με γυναικείο πλήρωμα διασημοτήτων αναμένεται να πραγματοποιήσει σήμερα η Blue Origin.

Η ποπ σταρ, Κέιτι Πέρι, η αρραβωνιαστικιά του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η δημοσιογράφος Γκέιλ Κινγκ, η επιχειρηματίας Αμάντα Νγκουιέν, η αεροναυπηγός, Αΐσα Μπόου και η παραγωγός ταινιών, Κεριάν Φλιν θα βρίσκονται σήμερα στον πύραυλο New Shepard 31 και θα απογειωθούν στις 09:30 τοπική ώρα από την βάση της Blue Origin στο Τέξας.

🚀 The NS-31 crew is on a mission to challenge their perspectives of Earth. Join them by drawing your vision of the future on a postcard. We’ll launch it to space and back on a New Shepard rocket, stamp it “Flown to Space,” and return it to you!

💙: https://t.co/srC4CkTzZZ pic.twitter.com/884PWBdktc

— Club for the Future (@clubforfuture) April 13, 2025