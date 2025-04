Αστροναύτες με κραγιόν: Η Κέιτι Πέρι και άλλες πέντε γυναίκες θα πάνε στο διάστημα – «Επιτέλους θα γίνει λίγο γκλαμ»

Η Κέιτι Πέρι ετοιμάζεται να γράψει ιστορία, όχι στη μουσική, αλλά στο διάστημα, καθώς θα είναι ανάμεσα στις έξι γυναίκες που θα συμμετάσχουν στην πρώτη πλήρως γυναικεία επανδρωμένη αποστολή της Blue Origin.

Η διάσημη ποπ σταρ, η δημοσιογράφος του CBS News, Γκέιλ Κινγκ, η αρραβωνιαστικιά του Τζεφ Μπέζος, Λόρεν Σάντσες, η αεροδιαστημική μηχανικός, επιχειρηματίας και πρώην επιστήμονας της NASA, Άισα Μπόου, η ακτιβίστρια για τα πολιτικά δικαιώματα Αμάντα Νγκουέν και η κινηματογραφική παραγωγός Κερίαν Φλιν θα εκτοξευθούν με τον πύραυλο New Shepard στις 14 Απριλίου, στην 31η αποστολή του.

Μιλώντας στο Elle, οι έξι γυναίκες δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, αλλά και την επιθυμία τους να κάνουν το διάστημα λίγο πιο… λαμπερό.

«Το διάστημα επιτέλους θα γίνει glam» δήλωσε η Πέρι.

Introducing our digital cover stars: The women of @blueorigin ’s historic all-female space crew—Katy Perry, Lauren Sánchez, Gayle King, Aisha Bowe, Amanda Nguyen, and Kerianne Flynn—are defying gravity. https://t.co/pLZtCSm6lj pic.twitter.com/DIeu0Jdmdh



«Αν μπορούσα να πάρω μαζί μου ολόκληρη την ομάδα του μακιγιάζ, θα το έκανα».

Με το χαρακτηριστικό της χιούμορ, πρόσθεσε: «Θα βάλουμε το “ass” στον αστροναύτη», κάνοντας λογοπαίγνιο με τις λέξεις «ass» (οπίσθια) και «astronaut» (αστροναύτης).

Η Άισα Μπόου, που από μικρή ονειρευόταν να ταξιδέψει στο διάστημα, αποκάλυψε ότι έκανε μέχρι και δοκιμές για να διασφαλίσει ότι το χτένισμά της θα αντέξει στην εκτόξευση.

«Ήθελα επίσης να δοκιμάσω τα μαλλιά μου και να βεβαιωθώ ότι θα είναι εντάξει. Έτσι, έκανα ελεύθερη πτώση στο Ντουμπάι με παρόμοιο χτένισμα, για να βεβαιωθώ ότι θα τα καταφέρω», είπε.

Η Κινγκ, που παραδέχτηκε ότι είναι η πιο αγχωμένη της παρέας, αναρωτήθηκε αν οι ψεύτικες βλεφαρίδες τους θα παραμείνουν στη θέση τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Η Σάντσες, όμως, είχε έτοιμη την απάντηση: «Οι δικές μου είναι κολλημένες. Είναι μια χαρά».

Katy Perry and Lauren Sánchez are dedicated to wearing makeup on space trip: ‘Space is going to finally be glam’ https://t.co/eGe0s8Dmly pic.twitter.com/VJMegfEdxL

— Page Six (@PageSix) April 2, 2025