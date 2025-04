Blue Origin: Η επική γκάφα του πληρώματος και του Τζεφ Μπέζος που «πλημμύρισε» με θεωρίες συνωμοσίας τα social media – «Η αποστολή ήταν ψεύτικη»

Μετά τις έντονες αντιδράσεις που δέχθηκε η πρώτη αμιγώς γυναικεία, εμπορική διαστημική πτήση της Blue Origin, μια επική γκάφα του πληρώματος, μετά την προσγείωση της κάψουλας στη Γη, προκάλεσε «τσουνάμι» διάδοσης θεωριών συνομωσίας στο διαδίκτυο.

Καθώς η κάψουλα New Shepard προσγειώθηκε στον πλανήτη μας, πριν η Κέιτι Πέρι σκύψει για να φιλήσει τα «ιερά χώματα» της Γης, ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, άνοιξε με περίσσεια ανυπομονησία την καταπακτή της κάψουλας για να χαιρετήσει το πλήρωμα.

She sang “What a Wonderful World” while in the space capsule. pic.twitter.com/1tdQ4FVvzL

Katy Perry lands safely and kisses the ground after Blue Origin space trip.



Ωστόσο λίγα λεπτά νωρίτερα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail, η υποτιθέμενη σφραγισμένη καταπακτή ανοίγει από το εσωτερικό της κάψουλας – για να κλείσει ξανά απότομα.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έσπευσαν να σχολιάσουν το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, αποτελεί «οριστική απόδειξη» πως η ιστορική διαστημική πτήση ήταν ψεύτικη.

«Θα έλεγα ότι αυτό είναι το “καρφί στο φέρετρο” [της πτήσης]. Ψεύτικη!» έγραψε ένας χρήστης της πλατφόρμας Χ.

«Ήταν ψεύτικη. Τα κορίτσια άνοιξαν την πόρτα από μέσα, χωρίς εργαλεία», σχολίασε κάποιος άλλος.

«Στη συνέχεια περίμεναν μερικά λεπτά, μέχρι που ο Τζεφ Μπέζος ανέβηκε με κάποιο εργαλείο και φάνηκε να την ξεκλειδώνει».

Ένας τρίτος, έγραψε: «Αρκετά με αυτή την ψεύτικη μ@@@@α. Η πόρτα ανοίγει από μέσα, τους είπαν να την κλείσουν γιατί η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο από κάποιο άτομο απ’ έξω».

Here’s definitive proof that the Blue Origin mission was faked. pic.twitter.com/lVFPucEooX

Οι δύσπιστοι και οι συνωμοσιολόγοι βασίστηκαν στην πεποίθηση ότι η καταπακτή της καμπίνας της κάψουλας, επειδή ήταν υπό πίεση, δεν θα έπρεπε να ανοίγει από το εσωτερικό.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, συνήθως τα διαστημόπλοια διαθέτουν καταπακτές που ανοίγουν προς τα έξω και για να ανοίξουν απαιτείται μια ομάδα τεχνικών, που θα δράσουν εξωτερικά – όπως έγινε και στην περίπτωση των αστροναυτών Σούνι Γουίλιαμς και Μπατς Γουίλμορ, στην κάψουλα Dragon της SpaceX.

Elon Musk speaks after his SpaceX Dragon spacecraft returned two stranded astronauts, Butch Wilmore and Suni Williams, to Earth after spending over 9 months at the International Space Station. pic.twitter.com/emSgFDlKwq



Ωστόσο, η πτήση της Blue Origin επειδή μετά βίας έφτασε στο διάστημα -η κάψουλα βρέθηκε σε μέγιστο υψόμετρο 107 χιλιομέτρων-, δεν εκτέθηκε στο πραγματικό κενό του διαστήματος, όπως τα διαστημικά σκάφη που ταξιδεύουν προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Daily Mail, αυτό σημαίνει πως η κάψουλα που φιλοξένησε το γυναικείο πλήρωμα δεν ήταν απαραίτητο να διαθέτει αντίστοιχες ενισχυμένες πόρτες που ανοίγουν αποκλειστικά προς τα έξω.

Μετά την καταστροφική εκτόξευση του Apollo 1 το 1967, κατά την οποία η κάψουλα τυλίχθηκε στις φλόγες, συνηθίζεται οι κάψουλες να ανοίγουν και από τις δύο πλευρές.

