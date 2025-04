«Ανθρώπινη αλυσίδα» για 9.100 βιβλία: Συγκινητική μετακόμιση βιβλιοπωλείου στο Μίσιγκαν – Συμμετείχαν 300 πολίτες και ένας σκύλος

Με μια ανθρώπινη αλυσίδα 300 ανθρώπων -και έναν σκύλο-, η κοινότητα της μικρής πόλης Τσέλσι στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ κατάφερε να μεταφέρει χιλιάδες βιβλία (9.100), χωρίς να κλείσει ούτε για μια μέρα το τοπικό της βιβλιοπωλείο.

Το Serendipity Books άλλαξε τοποθεσία, και η μετακόμιση εξελίχθηκε σε μια συγκινητική ιστορία υποστήριξης και αλληλεγγύης, υπενθυμίζοντας ότι η αγάπη για τα βιβλία περιλαμβάνει και τη διάθεση να την «περάσεις» στον επόμενο.

Φωτογραφίες και πλάνα αποτυπώνουν χαμογελαστούς ανθρώπους κάθε ηλικίας να σχηματίζουν μια ανθρώπινη αλυσίδα μήκους 100 μέτρων.

Όταν το ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο Serendipity Books ανακοίνωσε τη μετακόμισή του σε μεγαλύτερο χώρο, η ιδιοκτήτρια Μισέλ Τάπλιν βρέθηκε μπροστά σε ένα μεγάλο πρακτικό πρόβλημα: πώς να μετακινήσει 9.100 βιβλία και εκατοντάδες κούτες χωρίς να κλείσει το κατάστημα για ημέρες.



«Οι άνθρωποι πραγματικά θεωρούν ότι τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία τούς ανήκουν», δήλωσε την Τρίτη η Τάπλιν. «Είναι πραγματικά κομμάτι της κοινότητας, και αισθάνονται ότι έχουν μια μορφή ιδιοκτησίας πάνω τους».

Έτσι, αποφάσισε να απευθύνει κάλεσμα για βοήθεια, ελπίζοντας πως κάποιοι ίσως προσφερθούν να βοηθήσουν. Αυτό που ακολούθησε, όμως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία.



Μια ανθρώπινη γραμμή μεταφοράς σχηματίστηκε, που εκτεινόταν από την αποθήκη του παλιού καταστήματος, γύρω από τη γωνία, μέχρι τη νέα τοποθεσία.

Residents of all ages in a small Michigan community helped a local bookshop move each of its 9,100 books — one by one — to a new storefront about a block away. pic.twitter.com/TkumbcWX8P

— The Associated Press (@AP) April 15, 2025