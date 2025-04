Blue Origin: Αντιδράσεις για την ιστορική διαστημική «γυναικεία» πτήση – «Πάτε βόλτα στο διάστημα, ενώ άλλοι δεν έχουν αυγά»

Η εκτόξευση της διαστημικής αποστολής NS-13 της Blue Origin, με αποκλειστικά γυναικείο πλήρωμα, αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή για την εμπορική διαστημική εξερεύνηση. Ωστόσο, δεν υποδέχτηκαν όλοι με ενθουσιασμό το εγχείρημα, καθώς αρκετοί εξέφρασαν έντονες αντιρρήσεις.

Παρά τα χαμόγελα και τις ενθουσιώδεις αντιδράσεις του πληρώματος, όπως αυτή της Κέιτι Πέρι, αρκετοί διάσημοι δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για το «αστρονομικό» κόστος της αποστολής και το κατά πόσο δικαιολογείται σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές ανισότητες.

Οι πιο ηχηρές αντιδράσεις, όπως αναφέρει η New York Post, ήρθαν από την Ολίβια Μαν, την Έιμι Σούμερ και την Ολίβια Γουάιλντ, οι οποίες με ειρωνικό και καυστικό ύφος αμφισβήτησαν τη σημασία του ταξιδιού στο διάστημα.

Excited shouts and laughter from the all-female space crew aboard the Blue Origin capsule could be heard during touchdown as they returned to Earth. https://t.co/KXvijV8Dea pic.twitter.com/vLHl2grIrz

— ABC News (@ABC) April 14, 2025