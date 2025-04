Βίντεο: Το τρόπαιο που… έπεσε από τα χέρια του Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο – «Δεν ήθελα να το πάρει άλλη ομάδα, οπότε το έσπασα»

Μια στιγμή αμηχανίας και γέλιου σημάδεψε την επίσημη τελετή στον Λευκό Οίκο προς τιμήν της πρωταθλήτριας ομάδας Ohio State Buckeyes του κολεγιακού φούτμπολ, όταν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, άθελά του έριξε το τρόπαιο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στον Νότιο Κήπο.

Καθώς πλησίαζε το τέλος της τελετής, ο Βανς -πρώην γερουσιαστής από το Οχάιο και απόφοιτος του Ohio State- προσπάθησε να σηκώσει το τρόπαιο που βρισκόταν σε ένα τραπέζι πάνω στη σκηνή.

Ο TreVeyon Henderson, παίχτης της ομάδας, έσπευσε να βοηθήσει, πιάνοντας το πάνω μέρος του τροπαίου ενώ ο Βανς σήκωνε τη βάση.

Όταν το σήκωσαν από το τραπέζι, το τρόπαιο διαχωρίστηκε στα δύο και ο Αντιπρόεδρος άφησε τη βάση να πέσει στο έδαφος. Ο Henderson, μαζί με έναν ακόμα παίκτη, κατάφερε να συγκρατήσει το πάνω μέρος του τροπαίου.

JD Vance dropping the National Championship trophy — while literally one person claps — is the ultimate metaphor for the current state of affairs in America. pic.twitter.com/6gFPt5lHe3

— JΛKΣ (@USMCLiberal) April 14, 2025