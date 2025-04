ΗΠΑ: Συνελήφθη Παλαιστίνιος ακτιβιστής στο Βερμόντ λίγο πριν πάρει την αμερικανική υπηκοότητα

Ένας Παλαιστίνιος άνδρας, ο οποίος είχε ηγηθεί μαζικών φοιτητικών διαδηλώσεων ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα, συνελήφθη τη Δευτέρα από τις αρχές των ΗΠΑ, την ώρα που περίμενε συνέντευξη για την απόκτηση της αμερικανικής υπηκοότητας, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι συνήγοροί του.

Ο Μόχσεν Μαντάουι, νόμιμος μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ από το 2015 με πράσινη κάρτα, συνελήφθη από πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στο γραφείο της Υπηρεσίας Ιθαγένειας και Μετανάστευσης στο Κολτσέστερ του Βερμόντ, την ώρα που προσήλθε για προγραμματισμένη συνέντευξη στο πλαίσιο της διαδικασίας πολιτογράφησης.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν πως αγνοείται το πού κρατείται, ενώ κατέθεσαν προσφυγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο, ζητώντας την έκδοση εντολής που θα απαγορεύει στη κυβέρνηση να τον μετακινήσει εκτός Βερμόντ ή να τον απελάσει.

Σε δήλωσή της μέσω email, η δικηγόρος του Μαντάουι, Λούνα Ντρούμπι, τόνισε: «Η κυβέρνηση Τραμπ συνέλαβε τον Μόχσεν Μαντάουι ως άμεση ανταπόδοση για τη δράση του υπέρ των Παλαιστινίων και λόγω της ταυτότητάς του ως Παλαιστίνιος. Η κράτησή του είναι μια προσπάθεια φίμωσης εκείνων που μιλούν ενάντια στις φρικαλεότητες στη Γάζα. Είναι επίσης αντισυνταγματική».

A Palestinian activist expecting a US citizenship interview is arrested instead by ICE in Vermont https://t.co/PhXfjkS9gv pic.twitter.com/0yxpBMghUs

Ο Μαντάουι γεννήθηκε σε προσφυγικό καταυλισμό στη Δυτική Όχθη και μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2014. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και επρόκειτο να αποφοιτήσει τον Μάιο, πριν ξεκινήσει μεταπτυχιακό πρόγραμμα το φθινόπωρο στο ίδιο ίδρυμα.

Η προσφυγή στο δικαστήριο τον περιγράφει ως αφοσιωμένο βουδιστή, ο οποίος στηρίζει τη μη βία και την ενσυναίσθηση ως βασικά στοιχεία της θρησκευτικής του πίστης.

Ως φοιτητής, ο Μαντάουι αποτέλεσε πρωταγωνιστική φωνή στον αγώνα ενάντια στη στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ στη Γάζα. Μέχρι και τον Μάρτιο του 2024, οργάνωνε μαζικές φοιτητικές διαδηλώσεις και συνέβαλε στην ίδρυση της Ένωσης Παλαιστινίων Φοιτητών στο Columbia, μαζί με τον επίσης Παλαιστίνιο Μαχμούντ Χαλίλ, μόνιμο κάτοικο ΗΠΑ και μεταπτυχιακό φοιτητή, ο οποίος συνελήφθη πρόσφατα από την ICE.

Ο Χαλίλ ήταν ο πρώτος συλληφθείς βάσει της δηλωμένης πρόθεσης του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να προχωρήσει σε καταστολή των φοιτητών που συμμετείχαν σε διαδηλώσεις κατά του πολέμου στη Γάζα. Την Παρασκευή, δικαστής μετανάστευσης στη Λουιζιάνα αποφάσισε πως ο Χαλίλ μπορεί να απελαθεί, κρίνοντάς τον ως απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο Κρίστοφερ Χελάλι, στενός φίλος του Μαντάουι και κάτοικος της περιοχής, βρισκόταν έξω από το γραφείο μετανάστευσης τη στιγμή της σύλληψης και κατέγραψε με το κινητό του τον Μαντάουι καθώς οδηγούνταν από τους πράκτορες.

Στο βίντεο, που κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα τη Δευτέρα, ο Μαντάουι υψώνει τα χέρια του σχηματίζοντας το σήμα της ειρήνης, ενώ οδηγείται προς αυτοκίνητο της υπηρεσίας.

🚨 Mohsen Mahdawi, a Palestinian green card holder—Come out with your hands up!💥 BAM! ICE nabs Columbia student in Colchester, Vermont during his naturalization citizenship interview.

Tied to pro-Palestinian activism, the takedown wasn’t random. —Actions have consequences. pic.twitter.com/jFIip8Cxdv

— April Color (@ColorApril) April 14, 2025