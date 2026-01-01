Αθηνά Οικονομάκου: «Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά και ένα σιωπηλό “ευχαριστώ”» – Ο απολογισμός και η φωτογραφία με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της

Στιγμές γεμάτες με χαμόγελα, γαλήνη και αγάπη περνούν η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, οι οποίοι υποδέχτηκαν τη νέα χρονιά έτοιμοι να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.

Η γνωστή ηθοποιός και επιχειρηματίας πέρασε την Πρωτοχρονιά στην Αργεντινή, την γενέτειρα του Μπρούνο Τσερέλα, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τα μέρη που επισκέπτονται.

Θέλησε να αποχαιρετήσει το 2025 και να υποδεχτεί το 2026 με μία νέα ανάρτηση, στην οποία κάνει έναν μίνι απολογισμό της περασμένης χρονιάς και εύχεται στους ακολούθους της.

«Κλείνω το 2025 με ανάσα βαθιά και ένα σιωπηλό “ευχαριστώ”, ειπωμένο με γλυκό, γαλήνιο χαμόγελο. Για όσα με βρήκαν έτοιμη και για όσα με έμαθαν να γίνομαι. Καλό χρόνια σε όλους. Υγεία, αγάπη και φως στην ψυχή μας», γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Η Αθηνά Οικονομάκου δημοσίευσε και μία γλυκιά και τρυφερή φωτογραφία με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της, τη Σιέννα και τον Μάξιμο.

Όπως όλα δείχνουν ο μπασκετμπολίστας έχει αναπτύξει μία υπέροχη σχέση με τα παιδιά της συντρόφου του, ενώ το προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να γίνουν και επίσημα οικογένεια, αφού έχει προγραμματιστεί ο γάμος τους στην Πάρο.

16:49 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

