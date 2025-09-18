Άρης Μουγκοπέτρος: Μήνυση σε βάρος του καλλιτέχνη από τον φίλο του που του έδωσε την κροτίδα – «Ξεπέρασε κάθε όριο»

Συνεχίζεται η έντονη διαμάχη μεταξύ του Άρη Μουγκοπέτρου και του φίλου του, ο οποίος του είχε δώσει την κροτίδα που εξερράγη στο χέρι του με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του, στο πανηγύρι στα Τριπόταμα Αχαΐας, στις 21 Απριλίου του 2025.

Ο φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του μουσικού, λόγω μίας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ανάρτηση του Άρη Μουγκοπέτρου

Τον Αύγουστο του 2025, ο Μουγκοπέτρος δημοσίευσε στο Facebook και στο Instagram φωτογραφία του πρώην φίλου του από πανηγύρι, συνοδεύοντάς την με υβριστικά σχόλια.

«Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ό,τι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ό,τι θέλει» είχε γράψει στο Instagram o Άρης Μουγκοπέτρος.

«Συγχαρητήρια Αστυνομία! Συγχαρητήρια κοινωνία! Συγχαρητήρια φίλοι μου! Συγχαρητήρια ελληνική Δικαιοσύνη. Ιδού και οι μ@@@, Ιδού και ο μ@@@» έγραψε στο Facebook.

«Με τη συγκεκριμένη ανάρτηση ξεπέρασε κάθε όριο» υποστηρίζει ο φίλος του Άρη Μουγγοπέτρου, σημειώνοντας ότι εκτέθηκε δημόσια όχι μόνο ο ίδιος αλλά και οι υπόλοιποι της παρέας που εμφανίζονταν στη φωτογραφία. Η μήνυση αφορά τα αδικήματα της εξύβρισης, της συκοφαντικής δυσφήμησης και της παραβίασης της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Μιλώντας στο «Πρωινό», ο δικηγόρος του φίλου του Άρη Μουγκοπέτρου, Ανδρέας Βαγγόπουλος, ανέφερε ότι «είναι απολύτως σεβαστό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο μουσικός. Έχει έναν βαρύτατο τραυματισμό χωρίς όμως να έχει ευθύνη ο εντολέας μου. Είναι διαφορετικό όμως να προσπαθούμε να επιρρίψουμε ευθύνες σε έναν άνθρωπο λέγοντας από την πρώτη κιόλας στιγμή -παρά το γεγονός ότι έχει αποδεχθεί ο κ. Μουγγοπέτρος ότι ο ίδιος άναψε την κροτίδα και όχι ο εντολέας μου- να λέμε ότι είχε πρόθεση να του προκαλέσει σοβαρό ακρωτηριασμό ή και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο κ. Μουγγοπέτρος αναφέρει “αυτός που πήγε να με σκοτώσει”. Ο εντολέας μου δεν έχει κληθεί από την δικαιοσύνη».