Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Στις 18 Ιουλίου 1953, ο Elvis Presley, νεαρός οδηγός φορτηγού τότε, αποφασίζει να κάνει ένα δώρο στη μητέρα του, που του κόστισε μόλις 4 δολάρια, ποσό αντίστοιχης αξίας 35 δολαρίων σήμερα. Ένα δώρο, που έμεινε στην ιστορία της ανθρωπότητας!

Μπήκε στο μαγαζί που έγραφε ως ταμπέλα με neon "Memphis Recording Service" και ηχογράφησε επί τόπου δύο τραγούδια, που τα έκοψαν επί τόπου σε δίσκο βινυλίου και του το έδωσαν. Το τραγούδι στην μία πλευρά ήταν το "My Happiness", διότι ο Elvis σκόπευε να χαρίσει τον δίσκο στην μητέρα του. Και το άλλο ήταν το "That's When Your Heartache Begins".

Αυτός ο δίσκος που υπάρχει στον πλανήτη σε ένα και μοναδικό αντίτυπο είναι ο σπανιότερος και μεγαλύτερης αξίας δίσκος βινυλίου όλων των εποχών.

Το περιοδικό Record Collector θεωρεί ότι σε ενδεχόμενη δημοπρασία, η τιμή του θα ξεκινούσε τουλάχιστον από το μισό εκατομμύριο δολάρια. Αλλά ασφαλώς η τελική του τιμή, θα ήταν πολύ πολύ υψηλότερη!

Ο δίσκος με το πέρασμα των ετών κατέληξε στα χέρια του φίλου του Elvis, Ed Leek.

Το μαγαζάκι που προσέφερε την υπηρεσία της ηχογράφησης, έγινε η δισκογραφική εταιρία "Sun Records" του περίφημου Sam Philips, που πάντα καμάρωνε ότι ανακάλυψε τον Elvis. Ενώ ο Presley έγινε ο βασιλιάς του rock 'n roll !