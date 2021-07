Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Την αποκάλυψη έκανε πρόσφατα η πρώην σύζυγος του Elvis, η Priscilla Presley. Το ζεύγος συνήθιζε να κλείνει αποκλειστικά μια μικρή αίθουσα κινηματογράφου στο Μέμφις, προκειμένου να βλέπουν με την ησυχία τους, ταινίες μαζί με τους φίλους του "βασιλιά".

Ένα βράδυ, επιστρέφοντας από μία τέτοια προβολή, ο Elvis και η γυναίκα του πήγαν στο πίσω μέρος του σπιτιού τους, της περίφημης Graceland, για να δουν το άλογο της Priscilla.

Στον στάβλο υπήρχε ένα τρανζίστορ, το οποίο έπαιζε μόνιμα μουσική. Την στιγμή που πήγε το ζεύγος ακουγόταν το τραγούδι του βρετανικού συγκροτήματος των Animals, με τον Eric Burdon και τον Alan Price, το περίφημο "The House of the Rising Sun".

O Elvis ενθουσιάστηκε με το κομμάτι και αποφάσισε να αποκαλεί έκτοτε, τον στάβλο του με τα άλογα, με αυτό το όνομα... "The House of the Rising Sun". Παρόλα αυτά, ο Elvis Presley ουδέποτε ηχογράφησε το τραγούδι αυτό.