Μεντβέντεφ: «Οι ανόητες ηγεσίες της Ε.Ε θέλουν οπωσδήποτε πόλεμο στην Ευρώπη» – Το προειδοποιητικό βίντεο από επίθεση με πυραύλους Oreshnik

Σύνοψη από το

  • Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.
  • Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη, ο Μεντβέντεφ έγραψε στο X ότι «οι ανόητοι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν τελικά πόλεμο στην Ευρώπη».
  • Στην ανάρτησή του επισύναψε πλάνα από μια επίθεση στη δυτική Ουκρανία με το υπερσύγχρονο υπερηχητικό βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik, εξαπολύοντας εμμέσως απειλές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντμίτρι Μεντβέντεφ.
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev speaks during an interview with Russia's Kommersant newspaper at the Gorki state residence outside Moscow, Russia August 7, 2018. Sputnik/Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία και δημοσίευσε ένα βίντεο με μια ρωσική επίθεση, εξαπολύοντας εμμέσως απειλές.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη, έγραψε στο X:

«Οι ανόητοι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν τελικά πόλεμο στην Ευρώπη. Έχει ειπωθεί χίλιες φορές: η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχτεί ευρωπαϊκά στρατεύματα ή στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αλλά όχι, ο «Μικρόν» συνεχίζει να διαδίδει αυτές τις αξιολύπητες ανοησίες. Λοιπόν, ελάτε. Να τι θα λάβετε» έγραψε επισυνάπτοντας στην ανάρτηση πλάνα από μια επίθεση στη δυτική Ουκρανία με το υπερσύγχρονο υπερηχητικό βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Όλα όσα αλλάζουν στα εργασιακά το 2026 – Τι ισχύει για το ευέλικτο ωράριο, τις άδειες και τις προσλήψεις-εξπρές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:49 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Η Ιταλία προτείνει τον Ντράγκι για ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για την Ουκρανία – «Είναι το κατάλληλο πρόσωπο»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησ...
22:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μακελειό με 6 νεκρούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ: Μανιακός άνοιξε πυρ σε 3 διαφορετικές περιοχές – Ανάμεσα στα θύματα και συγγενείς του

Ένας μανιακός σκότωσε έξι ανθρώπους σε ένα μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε σε διάφορες περι...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αμερικανικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών – Ποιοι παραμένουν και ποιοι αποστρατεύονται

Σε έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε Συμβούλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι