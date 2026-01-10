Μεντβέντεφ: «Οι ανόητες ηγεσίες της Ε.Ε θέλουν οπωσδήποτε πόλεμο στην Ευρώπη» – Το προειδοποιητικό βίντεο από επίθεση με πυραύλους Oreshnik

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα ανεχτεί καμία ανάπτυξη ευρωπαϊκών ή νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία και δημοσίευσε ένα βίντεο με μια ρωσική επίθεση, εξαπολύοντας εμμέσως απειλές.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Γάλλου ηγέτη, έγραψε στο X:

«Οι ανόητοι Ευρωπαίοι ηγέτες θέλουν τελικά πόλεμο στην Ευρώπη. Έχει ειπωθεί χίλιες φορές: η Ρωσία δεν πρόκειται να δεχτεί ευρωπαϊκά στρατεύματα ή στρατεύματα του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, αλλά όχι, ο «Μικρόν» συνεχίζει να διαδίδει αυτές τις αξιολύπητες ανοησίες. Λοιπόν, ελάτε. Να τι θα λάβετε» έγραψε επισυνάπτοντας στην ανάρτηση πλάνα από μια επίθεση στη δυτική Ουκρανία με το υπερσύγχρονο υπερηχητικό βαλλιστικό πυραυλικό σύστημα Oreshnik