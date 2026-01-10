Ινστιτούτο Νόμπελ: «Το Βραβείο Ειρήνης δεν μεταβιβάζεται» – Τι απαντά μετά τις δηλώσεις της Ματσάδο για τον Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ Ματσάδο

Το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ ανακοίνωσε ότι το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να μοιραστεί ή να ανακληθεί, στον απόηχο των δηλώσεων της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να δώσει το βραβείο του 2025 στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανακοίνωσή του, το ινστιτούτο αναφέρει ότι η απόφαση απονομής του βραβείου Νόμπελ είναι οριστική και μόνιμη, επικαλούμενο το καταστατικό του Ιδρύματος Νόμπελ, το οποίο δεν επιτρέπει προσφυγές. Ο οργανισμός σημείωσε επίσης ότι οι επιτροπές που απονέμουν τα βραβεία δεν σχολιάζουν τις ενέργειες ή τις δηλώσεις των βραβευθέντων μετά την παραλαβή των βραβείων.

«Μόλις ανακοινωθεί ένα βραβείο Νόμπελ, δεν μπορεί να ανακληθεί, να μοιραστεί ή να μεταβιβαστεί σε άλλους», ανακοίνωσαν χθες η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ και το Νορβηγικό Ινστιτούτο Νόμπελ. «Η απόφαση είναι οριστική και ισχύει για πάντα».

Τη Δευτέρα, ο Ματσάδο, μιλώντας στον παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News Σον Χάνιτι, δήλωσε ότι η απονομή του βραβείου στον Τραμπ θα ήταν μια πράξη ευγνωμοσύνης από τον λαό της Βενεζουέλας για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο, του προέδρου της χώρας, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Προσφερθήκατε να του δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης;» ρώτησε ο Χάνιτι. «Συνέβη αυτό πράγματι;» Εκείνη απάντησε :«Λοιπόν, δεν έχει συμβεί ακόμα».

Ο Τραμπ, ο οποίος εδώ και καιρό έχει εκδηλώσει την επιθυμία να πάρει το βραβείο Νόμπελ το οποίο έχει συνδέσει κατά καιρούς με διπλωματικές του επιτυχίες, δήλωσε ότι θα ήταν τιμή του να δεχτεί το βραβείο εάν του το προσέφερε ο Ματσάδο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης τους συνάντησης στην Ουάσιγκτον την επόμενη εβδομάδα.

Η συμμετοχή της Ματσάδο που υπήρξε μέλος της Εθνοσυνέλευσης, στις προεδρικές εκλογές της Βενεζουέλας το 2024,είχε αποκλεισθεί από τις προσκείμενες στον Μαδούρο αρχές.

Η ίδια υποστήριξε έναν υποψήφιο αναπληρωματικό, ο οποίος θεωρούνταν ευρέως ότι είχε κερδίσει τις εκλογές, αν και ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι ήταν ο νικητής. Οι έλεγχοι ωστόσο των αποτελεσμάτων που έγιναν από ανεξάρτητους παρατηρητές έδειξαν ότι υπήρξαν παρατυπίες στα επίσημα αποτελέσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τι αισθάνεται ο σκύλος σας όταν σας βλέπει να κάνετε έρωτα – Πώς το αντιλαμβάνεται η γάτα σας;

Χαλαρό δέρμα μετά από απώλεια βάρους: Πότε εμφανίζεται και πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί

Τι σημαίνουν για το κλίμα τα σχέδια Τραμπ στη Βενεζουέλα

Όλα όσα αλλάζουν στα εργασιακά το 2026 – Τι ισχύει για το ευέλικτο ωράριο, τις άδειες και τις προσλήψεις-εξπρές

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
22:49 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Η Ιταλία προτείνει τον Ντράγκι για ειδικό απεσταλμένο της ΕΕ για την Ουκρανία – «Είναι το κατάλληλο πρόσωπο»

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Il Foglio, o Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησ...
22:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Μακελειό με 6 νεκρούς στο Μισισίπι των ΗΠΑ: Μανιακός άνοιξε πυρ σε 3 διαφορετικές περιοχές – Ανάμεσα στα θύματα και συγγενείς του

Ένας μανιακός σκότωσε έξι ανθρώπους σε ένα μπαράζ πυροβολισμών που σημειώθηκε σε διάφορες περι...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αμερικανικές επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποιούν επιθέσεις κατά του ISIS στη Συρία, σύμφωνα με πληροφορίες...
22:19 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Ένοπλες Δυνάμεις: Έκτακτες κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών – Ποιοι παραμένουν και ποιοι αποστρατεύονται

Σε έκτακτες κρίσεις σε Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό προχώρησε Συμβούλ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι