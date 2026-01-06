Μαρία Κορίνα Ματσάδο: Υπόσχεται ότι θα επιστρέψει σύντομα στη Βενεζουέλα και δηλώνει έτοιμη για εκλογές

Η επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο δεσμεύθηκε να επιστρέψει σύντομα στην χώρα της, επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και δήλωσε ότι το κίνημά της είναι έτοιμο να κερδίσει ελεύθερες εκλογές.

Ωστόσο ο Τραμπ προς το παρόν φαίνεται ότι προτιμά να συνεργασθεί με την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκες και άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μαδούρο απογοητεύοντας την αντιπολίτευση και αυξάνοντας την νευρικότητα που έχει καταλάβει την Βενεζουέλα.

«Σχεδιάζω να επιστρέψω στην Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατόν», δήλωσε η 58χρονη Ματσάδο που απέδρασε μεταμφιεσμένη τον Οκτώβριο από την Βενεζουέλα για να παραλάβει το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο αφιέρωσε στον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να αμβλύνει την δυσαρέσκειά του για το ότι δεν βραβεύθηκε εκείνος στην θέση της.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η μετάβαση πρέπει να προχωρήσει», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Fox News. «Κερδίσαμε τις εκλογές (του 2024) με συντριπτική πλειοψηφία παρά την νοθεία. Σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές θα κερδίσουμε πάνω από το 90% των ψήφων».

Η Ματσάδο δήλωσε ότι δεν έχει μιλήσει στον Τραμπ από τις 10 Οκτωβρίου, όταν ανακοινώθηκε το Νόμπελ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Βενεζουέλας πριν από την διεξαγωγή εκλογών, ενώ δεν έχει εκφράσει υποστήριξη προς το πρόσωπο της Ματσάδο.

«Πρέπει να φτιάξουμε την χώρα. Δεν μπορούν να γίνουν εκλογές. Δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν να ψηφίσουν οι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ στο NBC.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει στην εξουσία

Στην πρώτη της συνέντευξη από την αμερικανική επιχείρηση στο Καράκας, η Ματσάδο δεν αποκάλυψε πού βρίσκεται, ούτε λεπτομέρειες για τα σχέδια επιστροφής της στην Βενεζουέλα όπου καταζητείται, ενώ το Σοσιαλιστικό Κόμμα παραμένει στην εξουσία.

«Όπως γνωρίζετε, η Ντέλσι Ροντρίγκες είναι μία από τους βασικούς αρχιτέκτονες των βασανιστηρίων των διωγμών, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών», δήλωσε η Ματσάδο. «Είναι βασική σύμμαχος και σύνδεσμος της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που μπορούν να το εμπιστευθούν οι διεθνείς επενδυτές και δεν έχει την αποδοχή του λαού της Βενεζουέλας».

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο δήλωσε ότι θα επιδώσει προσωπικά το βραβείο Νόμπελ στον Τραμπ.

«Απέδειξε στον κόσμο ότι το εννοεί. Η 3η Ιανουαρίου θα μείνει στην Ιστορία ως η ημέρα που η δικαιοσύνη νίκησε την τυραννία», είπε αναφερόμενη στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στην Βενεζουέλα και ευχαρίστησε τον Τραμπ για το «θαρραλέο του όραμα, τις ιστορικές του ενέργειες κατά του ναρκοτρομοκρατικού καθεστώτος λέγοντας: «Είναι ένα τεράστιο βήμα προς μία δημοκρατική μετάβαση».

Διαθέτοντας τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο και με τις ΗΠΑ κύριο σύμμαχό της, η Βενεζουέλα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος για την Αμερική, να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου, να ανοίξει αγορές, να φέρει πίσω τους εξόριστους και να προσφέρει ασφάλεια για τις ξένες επενδύσεις, επέμεινε η Ματσάδο.

Όμως, η CIA έχει διαμηνύσει στον Τραμπ ότι η Ροντρίγκες και άλλα πρόσωπα της κυβέρνησης Μαδούρο είναι η καλύτερη λύση για την διατήρηση της σταθερότητας, σύμφωνα με πηγές.

Στο μεταξύ, οι αρχές της Βενεζουέλας διέταξαν την σύλληψη οποιουδήποτε συνεργάσθηκε με τις αμερικανικές δυνάμεις στην επιχείρηση για την σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ενώ 14 δημοσιογράφοι που κάλυπταν τα γεγονότα στο Καράκας συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για σύντομο χρόνο χθες. Βίντεο έδειξε πυρά στον ουρανό του Καράκας την περασμένη νύκτα και αξιωματούχος της Βενεζουέλας δήλωσε ότι προήλθαν από την αστυνομία για την αποτροπή αδικαιολόγητων πτήσεων drone.

«Δεν υπήρξε καμία σύγκρουση, ολόκληρη η χώρα παραμένει απολύτως ήρεμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υπουργός Επικοινωνιών Σιμόν Αρετσιντερ.

Με σχεδόν 900 πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές του καθεστώτος Μαδούρο, η παράταξη Vente Venezuela της Μαρία Κορίνα Ματσάδο ζήτησε σήμερα την απελευθέρωσή τους .

«Εκείνοι που άδικα κρατούν τους πολίτες και στρατιωτικούς πολιτικούς κρατούμενους πρέπει να τους απελευθερώσουν αμέσως», ανακοίνωσε το κίνημα Vente Venezuela.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα, κυρίως βαρέος, δύσκολου στην εξόρυξή του, πετρελαίου στον κόσμο, περί τα 303 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ο πετρελαϊκός τομέας βρίσκεται σε χρόνια παρακμή, θύμα της υποχρηματοδότησης, της κακοδιαχείρισης και των αμερικανικών κυρώσεων, και οι πετρελαϊκές υποδομές είναι απαρχαιωμένες και ασυντήρητες. Η ετήσια παραγωγή έφθασε πέρυσι το 1,1 εκατομμύριο βαρέλια/ ημέρα, το ένα τρίτο της παραγωγής κατά την δεκαετία του ’70 και σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την παραγωγή των ΗΠΑ, της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας. Αναλυτές εκφράζουν αμφιβολίες αν ο πετρελαϊκός τομέας της Βενεζουέλας θα είναι επαρκώς ελκυστικός για τους ξένους επενδυτές.

Η αντιπρόεδρος του Μαδούρο, η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίσθηκε προσωρινή πρόεδρος, η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους της Βενεζουέλας, ενώ τα μέλη του κυβερνητικού μηχανισμού κινούνται μεταξύ της οργισμένης απείθειας και μιας πιθανής συνεργασίας με τον Τραμπ, ο οποίος απείλησε με νέα στρατιωτική επίθεση αν τον δυσαρεστήσουν.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP