Βενεζουέλα: Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν έφθασε τους 18

Βενεζουέλα
Στρατιωτικό προσωπικό φρουρεί την περίμετρο του προεδρικού μεγάρου Miraflores στο Καράκας της Βενεζουέλας, μετά από αναφορές πολλαπλών εκρήξεων σε όλη την πρωτεύουσα. Φωτογραφία: Miguel Gutiérrez/EPA

Ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στη Βενεζουέλα έφθασε τους 18, ανακοίνωσαν σήμερα Σάββατο οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής είχε επιβεβαιωθεί η απελευθέρωση εννέα κρατουμένων.

Η Βενεζουέλα άρχισε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους που είναι γνωστές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικοτήτων της αντιπολίτευσης, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ.

Χθες, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι η απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα είναι ένα σημάδι «επιδίωξης ειρήνης» και ότι ακύρωσε ένα προγραμματισμένο δεύτερο κύμα επιθέσεων κατά της χώρας.

ΑΠΕ – ΜΠΕ

