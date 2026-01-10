Νέα προειδοποίηση Τραμπ στην Τεχεράνη: Η βιαιότητα εναντίον των Ιρανών δεν θα μείνει ατιμώρητη – Έτοιμες να βοηθήσουν οι ΗΠΑ

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσιεύει ανάρτηση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, προειδοποιώντας ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».
  • Ο γερουσιαστής τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα» όσον αφορά την αντίσταση στους Ιρανούς Αγιατολάχ και την υποστήριξη του λαού του Ιράν.
  • Ακόμη, ο Γκράχαμ απηύθυνε μήνυμα στην ηγεσία του καθεστώτος, τονίζοντας: «η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη».
Φωτογραφία: Reuters

Διπλό “χτύπημα” από τον πρόεδρο των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης. Αρχικά, με νέο του μήνυμα στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αναδημοσιεύει ανάρτηση του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, στην οποία γίνεται αναφορά ότι η «βαρβαρότητα» εναντίον των Ιρανών «δεν θα μείνει ατιμώρητη».

Συγκεκριμένα, ο γερουσιαστής από τη Νότια Καρολίνα τόνισε ότι «η κυβέρνηση Τραμπ δεν είναι η κυβέρνηση Ομπάμα όταν πρόκειται να αντισταθεί στους Ιρανούς Αγιατολάχ και τους θρησκευτικούς ναζιστές υπηρέτες του, και να υποστηρίξει τον λαό του Ιράν που διαμαρτύρεται για μια καλύτερη ζωή».

«Προς την ηγεσία του καθεστώτος: η βιαιότητά σας εναντίον του μεγάλου λαού του Ιράν δεν θα μείνει ατιμώρητη. Κάντε το Ιράν ξανά μεγάλο», πρόσθεσε.

Λίγο αργότερα, ο κ. Τραμπ έγραψε ξανά στο Truth Social:

Το Ιράν «κοιτάζει προς την ελευθερία, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», υπογραμμίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν.

