Σάλος με αστυνομικό που ανέβαζε προκλητικές φωτογραφίες στο OnlyFans – Συνάδελφοί της ζητούν να απολυθεί

Το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της αστυνομίας της Νέας Υόρκης ερευνά μια αστυνομικό από το Κουίνς των ΗΠΑ , που διορίστηκε πριν από λίγους μήνες και η οποία αποκάλυψε κάθε εκατοστό του γυμνού σώματός της σε αισθησιακές εικόνες που ανάρτησε στον λογαριασμό της στο OnlyFans, σύμφωνα με πληροφορίες της NY Post.

Η αστυνομικός του NYPD κινδυνεύει με απόλυση για προσβολή της δημοσίας αιδούς. Η αστυνομικός Dannah Battino, η οποία υπηρετεί στο 110ο Αστυνομικό Τμήμα στο Elmhurst και εντάχθηκε στο σώμα τον Απρίλιο του 2025, εμφανίζεται σε δεκάδες προκλητικές φωτογραφίες που εκθέτουν τα πλέον απόκρυφα σημεία του σώματός της, ενώ σε κάποιες από αυτές φαίνεται να ερωτοτροπεί με μια άγνωστη φίλη της.

Η Battino εμφανίζεται προκλητική και σε άλλες λήψεις, φέρνοντας τα οπίσθιά της επικίνδυνα κοντά στην κάμερα. «Θα έπρεπε να απολυθεί αμέσως από αυτή τη δουλειά», δήλωσε μια πηγή της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) εκφράζοντας τον αποτροπιασμό της. «Δεν υπάρχει θέση στην υπηρεσία για τέτοια πράγματα. Είμαστε ένα ημι-στρατιωτικό σώμα και πρέπει να τηρούμε κάποια πρότυπα για να είμαστε αστυνομικοί».

Εμπειρογνώμονες των σωμάτων ασφαλείας ανέφεραν ότι η 28χρονη Battino, η οποία στο παρελθόν εργαζόταν ως διασώστρια (EMT) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY), βρίσκεται σε καθεστώς διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας, όπως προβλέπεται για όλους τους νέους αστυνομικούς.

«Πρέπει να φύγει από το σώμα», δήλωσε μια άλλη πηγή της αστυνομίας της Νέας Υόρκης. «Δεν έχει θέση στην υπηρεσία».

Η Battino, η οποία έχει πολλά τατουάζ, μαύρα μαλλιά και σκουλαρίκι στον αφαλό, κατέβασε τη σελίδα της τις τελευταίες ημέρες, αφού συνάδελφοί της άρχισαν να μοιράζονται τις εικόνες μεταξύ τους, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Ωστόσο, πηγή που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε ότι η αστυνομικός είχε δημιουργήσει τον λογαριασμό πριν ενταχθεί στην αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD). Δεν έχει διευκρινιστεί πότε έκανε την τελευταία της ανάρτηση.

Ορισμένα μοντέλα του OnlyFans κερδίζουν χιλιάδες δολάρια την εβδομάδα μέσω συνδρομών στον ιστότοπο, όπου οι χρήστες πληρώνουν ένα αντίτιμο για πρόσβαση στο περιεχόμενο. Τα μοντέλα μπορούν επίσης να βγάλουν χρήματα μέσω live και να λάβουν tips.

Ο αρχικός μισθός για έναν νέο αστυνομικό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) είναι 60.884 δολάρια. Οι υποψήφιοι για το σώμα πρέπει να συμπληρώσουν ένα έντυπο δηλώνοντας όλες τις πηγές εισοδήματός τους, ανέφερε μια συνταξιούχος πηγή υψηλόβαθμου στελέχους. Παραμένει ασαφές πόσα χρήματα έβγαλε η συγκεκριμένη αστυνομικός από την πλατφόρμα.

«Η παράλειψη δήλωσης όλων των πηγών εσόδων θα μπορούσε να αποτελέσει επαρκή λόγο απόλυσης», δήλωσε η πηγή. «Θα μου προκαλούσε σοκ αν είχε μηδενικά έσοδα».

Οι επικριτές αναρωτήθηκαν επίσης γιατί το προκλητικό περιεχόμενο δεν ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου των υποψηφίων της NYPD, η οποία περιλαμβάνει εκτεταμένους ελέγχους ιστορικού και μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Αν μπορούμε να το βρούμε εμείς, γιατί δεν το βρήκαν οι ερευνητές;» διερωτήθηκε η πρώτη αστυνομική πηγή. «Δεν θα έπρεπε να είχε περάσει στη διαδικασία. Θα έπρεπε να είχε αποκλειστεί μόνο και μόνο γι’ αυτό».

Επειδή η αστυνομικός βρίσκεται σε δοκιμαστική περίοδο, θα μπορούσε επίσης να απομακρυνθεί από την υπηρεσία της με βάση τη «διαγωγή που δεν αρμόζει σε αξιωματικό», ένα παράπτωμα που επισύρει απόλυση.

Το συνδικάτο των αστυνομικών την υπερασπίστηκε, επισημαίνοντας ότι δεν παραβίασε τον νόμο. «Αν δεν έκανε κάτι παράνομο ή κάτι που να επηρεάζει την ικανότητά της να εκτελεί τα καθήκοντά της, τότε δεν αφορά κανέναν άλλον παρά μόνο την ίδια», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών (PBA), Patrick Hendry. «Είναι ντροπή το γεγονός ότι οι προσωπικές της πληροφορίες διαρρέουν και εκτίθενται δημόσια».

Η συμπεριφορά της αστυνομικού της Νέας Υόρκης τελεί «υπό εσωτερική επανεξέταση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με την ίδια την αστυνομικό για κάποιο σχόλιο.