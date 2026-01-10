Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία – Απαγορευτικό απόπλου σε λιμάνια

Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις συνεχίζουν να προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας και οι οποίοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Παράλληλα, κλειστές παραμένουν οι πορθμειακές γραμμές Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα, Ρίο – Αντίρριο, Κυλλήνη – Ζάκυνθος και Κυλλήνη – Κεφαλονιά.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν στους επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να ενημερώνονται πριν από την αναχώρησή τους από τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, καθώς δεν αποκλείονται νέες ματαιώσεις ή τροποποιήσεις δρομολογίων, ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών.

20:45 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αλεξανδρούπολη: Τζάμι έπεσε από πολυκατάστημα λόγω των ισχυρών ανέμων – Ζημιές και σε αυτοκίνητα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μπουρίνι με ισχυρή νεροποντή, δυνατούς ανέμους και καταιγίδες έπληξε την Αλεξανδρούπολη το από...
20:36 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Αυτοκίνητο στο Ρέθυμνο έπεσε σε γκρεμό – Εγκλωβίστηκε μία γυναίκα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Κρήτη.  Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν το Σά...
20:26 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Έπεσε τμήμα της οροφής σε εμπορικό κέντρο – Τραυματίστηκε γυναίκα – BINTEO

Μια γυναίκα 45 ετών τραυματίστηκε στο κεφάλι και τον αυχένα, νωρίς το βράδυ, σε εμπορικό κέντρ...
18:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

Πυροσβεστική: 103 κλήσεις λόγω ισχυρών ανέμων στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας

Σε 103 ανέρχονται οι κλήσεις που έχει δεχτεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ...
