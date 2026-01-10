Ηλεία: «Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται» λέει η οδηγός του αυτοκίνητου που αναποδογύρισε ανεμοστρόβιλος

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν κατάλαβα τίποτα» λέει η 38χρονη οδηγός του οχήματος που ανετράπη λόγω ανεμοστρόβιλου, το πρωί της Πέμπτης (08/01), στην Ηλεία.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ αποτυπώνεται η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει το αυτοκίνητο, το οποίο καταλήγει αναποδογυρισμένο επάνω στο δρόμο.

«Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε στην ΕΡΤ η 38χρονη οδηγός που κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.