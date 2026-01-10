Ηλεία: «Δεν κατάλαβα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται» λέει η οδηγός του αυτοκίνητου που αναποδογύρισε ανεμοστρόβιλος

Σύνοψη από το

  • Ανεμοστρόβιλος ανέτρεψε το πρωί της Πέμπτης (08/01) όχημα στην Ηλεία, με την 38χρονη οδηγό να δηλώνει σοκαρισμένη: «Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν κατάλαβα τίποτα».
  • Η οδηγός περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία, λέγοντας: «βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα… δεν ήξερα τι γίνεται».
  • Το ilialive.gr εξασφάλισε βίντεο που αποτυπώνει την ανατροπή του οχήματος, ενώ η οδηγός κατάφερε να βγει χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

«Ήταν σε κλάσμα δευτερολέπτου, δεν κατάλαβα τίποτα» λέει η 38χρονη οδηγός του οχήματος που ανετράπη λόγω ανεμοστρόβιλου, το πρωί της Πέμπτης (08/01), στην Ηλεία.

Στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ αποτυπώνεται η στιγμή που ο ανεμοστρόβιλος ανατρέπει το αυτοκίνητο, το οποίο καταλήγει αναποδογυρισμένο επάνω στο δρόμο.

«Το πρωί ξύπνησα, πήγα το παιδί στο σχολείο. Πριν να φτάσω στο σπίτι 400 μ. από το σπίτι, βλέπω μαύρο στα μάτια. Δεν έβλεπα τίποτα. Χαρτιά, σακούλες και με παίρνει αέρας, δεν έβλεπα τίποτα, δεν ήξερα τι γίνεται», δήλωσε στην ΕΡΤ η 38χρονη οδηγός που κατάφερε να βγει από το όχημα χωρίς σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.

18:25 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

